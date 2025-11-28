Пеевски издърпа ушите на Борисов през Зафиров, според Ивайло Мирчев

Лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев прогнозира, че измененият бюджет за 2026 г. може да се приеме между Коледа и Нова година.

Той обясни, че за да се промени този бюджет, трябва да се промени 3-годишната прогноза, която като мотиви е над 200 страници, фискалната прогноза за 2027-2028 г., както и да се променят основните параметри в приходната част.

"Тъй като Европа ни каза, че приходите в цялата рамка не отговарят на реалността и това, което ще бъде събрано. Така че на коляно да се правят такива големи в бюджета е невъзможно и няма смисъл", заяви Асен Василев.

Според него е правилно законовата процедура да започне отначало от първо четене на парламента след обсъждане на Тристранния съвет от управляващи, работодатели и синдикати.

"Виждали сме, че бюджет може да се приеме за 4 седмици, така че ако днес се изтегли бюджетът и другата седмица влезе в НС за разглеждане, спокойно може да бъде приет между Коледа и Нова година, спокойно можем да работим тогава, няма проблем", каза депутатът от ПП-ДБ.

Призова да не се действа с импровизации, защото именно това е докарало хората на улицата. Посочи, че в макрорамката на бюджета на този етап е заложено вдигане на осигуровките с 2%, както и вдигане на данъци и осигуровки и за догодина. По думите му всичката тази грешна философия трябва да се изчисти от проекта на макрорамката.

"Ако това не се случи - със сигурност пак ще има протести", каза Василев.

Мирчев: Пеевски издърпа ушите на Борисов през Зафиров

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че вчера през вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров, сниман как влиза в кабинета на председателя на "ДПС-Ново начало", Пеевски е "издърпал ушите на Борисов" по повод бюджета и сега не е ясно как ще се развие ситуацията.