С промени в Закона за СРС: МС иска регламентиране на подслушването от България на територията на друга държава

На фона на политическата криза този следобед правителството с кратко прессъобщение съобщи, че е приело законопроект за промени в закона за специалните разузнавателни средства.

С предложените изменения в закона за специалните разузнавателни средства (СРС) се цели в националното законодателство да се регламентират редът и условията за извършване на трансграничното наблюдение от територията на България на територията на друга държава, аргументират промените от кабинета "Желязков".

Това следва да важи както за случаите на предварително дадено разрешение на чужд компетентен орган, така и за спешните случаи на преминаване на границата на друга държава, съобщиха от правителствения пресцентър.

Легитимните органи имат право да поискат продължаване на трансгранично наблюдение на територията на друга държава в зависимост от това дали наблюдението продължава на територията на държава, която е страна по Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, пишат от МС.

Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген е споразумение между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република от 14 юни 1985 година за постепенното премахване на контрола по техните общи граници.

Приеме ли се законопроектът ще бъде извършена децентрализация на органите, които имат право да се произнасят по входящи молби за правна помощ, уведомяват от правителството.

За молби от държави, които не са страни по Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, ще бъде запазена компетентността на Върховна касационна прокуратура (ВКП) за произнасяне по молбите и съответно на Софийски градски съд (СГС) за даване на разрешение за продължаване на трансграничното наблюдение на територията на страната, уведомяват от МС.

