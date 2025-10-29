Радостин Василев: Борисов ще падне гръмовно напролет. Ротацията в НС гарантира на ГЕРБ домовата книга

Изборът на Рая Назарян цели да гарантира на ГЕРБ домовата книга, след като Наталия Киселова беше жертвана по най-недостойния начин, заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в парламента.

Той е на мнение, че все повече изглежда сякаш Борисов е неспособен да изпълнява предварителните си ангажименти, коментира той. Радостин Василев прогнозира, че "Бойко Борисов ще падне гръмовно напролет".

Лидерът на МЕЧ коментира, че ако управляващата коалиция вдигне осигурителната вноска, замрази майчинството за втората година, намалят минималната работна заплата или замразят максималния осигурителен доход, това би било срещу политиката на БСП, заради която е в парламента.

Радостин Василев е категоричен, че е нужно съкращаване на държавната администрация (б.а. която не плаща осигуровки).

"Това е неработеща администрация и 30–40% си клатят краката. Така ще се ликвидира избирателният апарат на партия ГЕРБ. До голяма степен там е зависимият административен персонал, който гласува по поръчка", коментира бившият министър на спорта.

Коментира твърденията на "Да, България", че бившият външен министър от ГЕРБ Мария Габриел преговаряла с Великобритания за изваждане на лица от санкционния им списък, като каза, че е идеята е "комична":