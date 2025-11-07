Радослав Рибарски: Правителството е Кремълска марионетка и удари с мокър парцал управляващите

Правителството е Кремълска марионетка и удари с мокър парцал управляващите, заяви депутатът Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната-Демократична България" в кулоарите на парламента по повод ситуацията с продажбата на "Лукойл".

"Беше свикана извънредна енергийна комисия, която беше проведена без всички партии да се появят. Буквално управляващото мнозинство си е свикало комисия, събрало се е преди уречения час и си е приело законопроект, който разширява правомощията на особения управител. Вместо да изслушваме министър-председателя и ресорните вицепремиери, ние се занимаваме с разширяване", коментира още Рибарски.

По думите му днес особеният управител има правомощия да се разпорежда и с имуществото на рафинерията.

Народното събрание започна работата си с извънредно заседание на енергийната комисия, на която се гласуваха поправките на ГЕРБ и ДПС-Ново начало в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. То приключи буквално за 30 секунди.

С тях се назначава особен управител на активите на руската компания "Лукойл" в България, който ще се разпорежда с активите ѝ, включително ще може да ги продава, а собственикът няма да има право на глас и дори да обжалва решенията пред съда.

12 депутати от управляващото мнозинство бяха на заседанието и гласуваха единодушно поправките. Това се случи буквално за половин минута.

В кулоарите на парламента лидера на ГЕРБ Бойко Борисов обясни, че идеята е всичко около назначаването на този управител да е готово преди санкциите на САЩ да влязат в сила (21.11). Той каза, че законопроектът внедрява немския модел. Германия вече получи освобождаване от санкциите за шест месеца.

"Продължаваме промяната-Демократична България" иска да се проведе закрито заседание, по време на което да бъдат изслушвани премиерът Росен Желязков и министърът на енергетиката Жечо Станков относно "Лукойл" и състоянието на запасите от горива в страната.