Борисов: Отдавна предвидихме отказа на САЩ ''Гънвор'' да купи ''Лукойл''

Управляващите спешно ще приемат закона, с който в "Лукойл" държавата ще назначи особен управител, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

По-рано днес стана ясно, че регистрираната в Швейцария компания "Гънвор" оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на "Лукойл". Решението е взето, след като американското Министерство на финансите нарече "Гънвор" "марионетка" на Русия.

Народното събрание започна работа си с извънредно заседание на енергийната комисия, на която се гласуваха поправките на ГЕРБ и ДПС-Ново начало в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. То приключи буквално за 30 секунди.

С тях се назначава особен управител на активите на руската компания "Лукойл" в България, който ще се разпорежда с активите ѝ, включително ще може да ги продава, а собственикът няма да има право на глас и дори да обжалва решенията пред съда.

В кулоарите на парламента Борисов обясни, че идеята е всичко около назначаването на този управител да е готово преди санкциите на САЩ да влязат в сила (21.11). Той каза, че законопроектът внедрява немския модел. Германия вече получи освобождаване от санкциите за шест месеца.

"Видяхте реакцията на "Гънвор" в САЩ и те днес се оттеглиха. А ние това сме го предвидили отдавна, тъй като съм казал, имам доста повече информация от останалите", каза лидерът на ГЕРБ.

По думите му управителят щял да бъде избран съвместно от партиите в мнозинството.

"Мисля, че ще бъде избран такъв, който ще се справи перфектно с тази задача. Ще има право и на продажба. Когато "ОФАК", "Трежъри", американското правителство, Европейската комисия пряко участват в тези процеси, не трябва да има притеснения", каза още той и добави, че официалната комуникация била от над 22-ма човека, включително министрите на енергетиката и правосъдието.

Борисов увери, че всяко нещо се съгласува, за да може към 21 ноември да има категоричната възможност "да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и 1 ст. в посока руските компании, които да финансират войната в Украйна".