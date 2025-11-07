ПП-ДБ искат изслушване на Желязков и енергийния министър заради Лукойл

"Продължаваме промяната-Демократична България" иска да се проведе закрито заседание, по време на което да бъдат изслушвани премиерът Росен Желязков и министърът на енергетиката Жечо Станков относно "Лукойл" и състоянието на запасите от горива в страната.

По думите на председателя на ДСП ген.Атанас Атанасов ситуацията с "Лукойл", сделката за продажба и горивата се усложнява, затова от коалицията внасят писмено искане за изслушване на премиера и министъра на енергетиката, защото напрежението в обществото се покачва дали ще има горива и вдигане на цините.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев посочи, че не е нормално 2 седмици след като САЩ обяви, че ще наложи санкции на на руските "Лукойл" и "Роснефт" правителството да не е представило своя план за действие.

"Късно снощи американското министерство на финансите заяви, че Gunvor е руска марионетка и санкциите продължават да важат. Това означава че от 21.11 рафинерията в Бургас няма да може да прави финансови транзакции. Това е риск за пазара на горива у нас и функционирането на единствената голяма рафинерия. Трябва ни изслушване, за да знаем какъв е планът на правителството", каза Мирчев в кулоарите на парламента.

По думите му публична тайна е, че в момента част от фирмите не внасят в държавния резерв нужните запаси от горва и това е практика, която е продължавала години наред.

Николай Денков от ПП припомни, че когато започна войната в Украйна през 2022 г. и газта беше спряна за един ден, за първи пот се постави въпросът какво ще стане с горивата.

"Затова 2023 година, когато влязохме в управлението, беше подготвен специален план, в който беше разписано, че ще се подготвят екипи, които да влязат в рафинерията и да осъществят цялото оперативно ръководство. Тогав поканих Росен Желязков като председател на Народното събрание да дойде на Съвета по сигурността, за да обясним какво трябва да се прави. Абсолютно неприемливо е седмици наред парламентът да не знае какво се случва. Искаме закрито заседание. Нашата информация е, че е след паденето на нашето правителство всички действия, свързани с този план, са прекратени", добави бившият премиер Николай Денков.

САЩ наложиха значителни санкции на двете най-големи руски петролни компании "Лукойл" и "Роснефт". Вашингтон каза, че тази мярка е в отговор на липсата на „сериозен ангажимент от страна на Русия“ да спре войната срещу Украйна.

Това са първите големи санкции на САЩ срещу Русия от началото на втория мандат на американския президент Доналд Тръмп. Двете компании се считат за стратегически важни за Москва, а дейността им носи средства за войната срещу Киев.

Миналата седмица "Лукойл" заяви, че е приела предложение на Gunvor да купи международния ѝ бизнес. Сделката трябваше да бъде одобрена от Министерството на финансите на САЩ до 21 ноември, когато санкциите влизат в сила.

САЩ обаче отказаха да разрешат сделката за продажба на чуждестранните активи на "Лукойл" на швейцарския петролен търговец Gunvor.

Министерството на финансите на САЩ нарече Gunvor "марионетка на Кремъл" и посочи, че Вашингтон няма да одобри сделката.