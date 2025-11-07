Радослав Рибарски: Новината за ''Гънвор'' удари с мокър парцал управляващите

Новината от снощи, че "Гънвор" няма да купи рафинерията в "Лукойл" и според американското правителство, е кремълска марионетка, удари с мокър парцал управляващите, заяви депутатът Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната-Демократична България" в кулоарите на парламента.

"Беше свикана извънредна енергийна комисия, която беше проведена без всички партии да се появят. Буквално управляващото мнозинство си е свикало комисия, събрало се е преди уречения час и си е приело законопроект, който разширява правомощията на особения управител. Вместо да изслушваме министър-председателя и ресорните вицепремиери, ние се занимаваме с разширяване", коментира още Рибарски.

Той обясни, че така било и миналия петък, когато беше приета забраната за износ на нефт.

"Днес директно особеният управител има вече права да се разпорежда с имуществото на рафинерията. Изпълнителната власт подкрепя ли тези действия на законодателната власт, не сме чули такова изявление на премиера Росен Желязков. Не сме чули да са одобрени от правителството, имаме усещането, че действат в различни посоки", каза още депутатът от ПП.

Освен това ПП желаят да попитат премиера дали е искана отсрочка за налагането на санкциите върху "Лукойл"

Народното събрание започна работата си с извънредно заседание на енергийната комисия, на която се гласуваха поправките на ГЕРБ и ДПС-Ново начало в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. То приключи буквално за 30 секунди.

С тях се назначава особен управител на активите на руската компания "Лукойл" в България, който ще се разпорежда с активите ѝ, включително ще може да ги продава, а собственикът няма да има право на глас и дори да обжалва решенията пред съда.

12 депутати от управляващото мнозинство бяха на заседанието и гласуваха единодушно поправките. Това се случи буквално за половин минута.

В кулоарите на парламента лидера на ГЕРБ Бойко Борисов обясни, че идеята е всичко около назначаването на този управител да е готово преди санкциите на САЩ да влязат в сила (21.11). Той каза, че законопроектът внедрява немския модел. Германия вече получи освобождаване от санкциите за шест месеца.

"Продължаваме промяната-Демократична България" иска да се проведе закрито заседание, по време на което да бъдат изслушвани премиерът Росен Желязков и министърът на енергетиката Жечо Станков относно "Лукойл" и състоянието на запасите от горива в страната.