Радев договори редовна самолетна линия между София и Бейрут

Ще бъде открита редовна самолетна линия между Бейрут и София, договори днес президентът Румен Радев с ливанския си колега.
Президентът на Ливан Жозеф Аун, с когото е сключено споразумението, е на посещение в България по покана на Радев, съобщиха от пресцентъра на президентството.
След срещата им Радев отбеляза, че България може да играе важна роля във възстановяването и икономическото развитие на Ливан.
"Ние изразяваме своята готовност за задълбочаване на отношенията в икономиката, инвестициите, търговията, военното дело, селското стопанство и особено в образованието и културата", заяви Румен Радев.
