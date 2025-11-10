Радев договори редовна самолетна линия между София и Бейрут

Ще бъде открита редовна самолетна линия между Бейрут и София, договори днес президентът Румен Радев с ливанския си колега.

Президентът на Ливан Жозеф Аун, с когото е сключено споразумението, е на посещение в България по покана на Радев, съобщиха от пресцентъра на президентството.

След срещата им Радев отбеляза, че България може да играе важна роля във възстановяването и икономическото развитие на Ливан.