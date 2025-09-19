Премиерът за ограничението 30 л ракия за домашно ползване: Това е посегателство върху изконния бит на българина

Посегателство върху изконния бит на българина - така премиерът Росен Желязков определи предложения от министерството на земеделието проектозакон за виното и спиртните напитки, който предвиждаше ограничаване на количеството домашно произведени вино и ракия и въвеждаше изискването това да се прави само от отгледани от производителя плодове. Документът е свален от обществено обсъждане.

Това заяви премиерът в Созопол, където е по повод учението „Синя граница“ на Главна дирекция „Гранична полиция“. Според него законопроектът е качен за обсъждане от Министерството на земеделието и храните, без това да е одобрено от правителството. "Ясно е, че това щеше да засегне много хора, но не е ясно кого ще облагодетелства. Това ме накара да разпоредя на министър Тахов проектът да се свали от обществено обсъждане, защото това е посегателство върху изконен бит на българите", каза Желязков.

От Министерството на земеделието и храните пък информираха, че публикуваният на 15 септември Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за виното и спиртните напитки е свален от платформата за обществени консултации.

Получените до момента коментари и позиции, особено от страна на малки производители, са сигнал, че е необходимо допълнително обсъждане и уточнение на част от текстовете, обясняват от МЗХ.

В тази връзка Министерството ще инициира допълнителен диалог с представителите на сектора, включително и със заинтересовани лица, за които домашното производство на вино е традиционна дейност, за да бъде постигнат баланс между ефективния контрол и съхраняването на българските традиции.

След провеждане на допълнителни консултации със заинтересованите страни, законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане.

Министерството на земеделието и храните отговаря за политиката по отношение на производството на вино, както и за упражнявания контрол в лозаро-винарския сектор. Производството и контролът на спиртни напитки, включително ракия, е от компетентността на Министерството на икономиката, уточняват от МЗХ.

Проектозаконът предвиждаше ограничение на производството на вино и ракия за домашно ползване - 500 л вино и 30 л ракия и то при условие, че плодовете са собствени.