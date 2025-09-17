Лоша новина: Само 30 л ракия за собствени нужди

Строги ограничения за регистрираните производителите на вино и ракия за домашно ползване се въвеждат с промени в Закона за виното и спиртните напитки, публикувани за обществено обсъждане.

Ако измененията станат факт, разрешените количества от традиционния български алкохол рязко ще бъдат орязани. Вместо разрешените в момента 1000 кг грозде за производство на вино и ракия за домашно ползване (или 700 л и за двете), сега се прави разделение - 500 л вино и 30 л ракия и то при условие, че плодовете са собствени.

Законодателните промени са мотивирани с намерението да се ограничи производството на незаконно вино и ангажименти пред Европейската комисия.

Малките обекти за дестилиране, както са наричани казаните за варене на ракия, и сега произвеждат огнената течност при строги правила. За количествата се плаща акциз, но ставката е намалена, ако влиза в регламентираните 700 л. За всеки литър отгоре се плаща пълна ставка.

Измененията забраняват строго продажбата на домашна ракия по интернет, заведения или на пазара. Търговията може да се извършва само от регистрирани търговци - т.е. производителите могат да продадат продукцията си само на тях, след като са платили на лаборатория към Изпълнителната агенция по лозата и виното за физико-химичен и микробиологичен анализ.

В новия проект ракията може да се етикетира като отлежала при условие, че е била в дъбови бъчви не по-малко от 6 месеца, а стара - ако е била в дървени бъчви не по-малко от 3 г. Изискването за ракия от резерва е, ако напитката е от дестилати, съзрявали в дървени бъчви не по-малко от 5 г. За специална резерва възрастта нараства на не по-малка от 10 г.

Солени глоби от 30 000 и 50 000 лв. чакат онези, които си позволят да злоупотребят с етикетите.