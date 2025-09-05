ПП предлага работещите майки да получават 100% майчински през втората година

"Продължаваме промяната" внесе в Народното събрание предложение за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които майките, които се върнат на работа през втората година след раждането, да получават 100% от дължимите им майчински, вместо досегашните 50%.

В момента майките получават 50% от обезщетението си, заедно със заплатата, ако решат да се върнат по-рано на работа. В мотивите си вносителите посочват, че предложението ще е стимул за по-бързото влизане на майките на трудовия пазар.

От ПП пишат, че това няма да струва нищо на бюджета, а напротив - ще доведе до повече приходи за държавата.

Първата година от майчинството е 90% от заплатата, а втората година се определя с държавния бюджет и сега е 780 лева.

"Пълното майчинство през втората година ще донесе повече приходи в хазната, отколкото разходи. По данни на НОИ, ако дори едва 25% от майките се върнат на работа, приходът от осигуровки за хазната ще бъде над 26 млн. лева при едва 2,4 млн. разход. А при 50% завърнали се на работа майки през втората година приходът ще е още по-голям – 53,6 млн. лева.", посочват от ПП.

По думите на Венко Сабрутев целта на предложението е младите семейства да могат да си позволят детегледачка или частна детска градина.

"Предлагаме го сега, за да може управляващото мнозинство да го планира в бюджета за догодина", обясни той в кулоарите на парламента.

Сабрутев добави, че дори 25% от майките да се върнат на работа, приходите ще са 26 млн., а разходът ще е 2 млн. лева.

Председателят на ПП Асен Василев коментира изразеното днес мнение от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че трябва да има единен кандидат за президент, център дясно, като посочи, че искат да излъчат обща кандидатура за президент с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ.

На въпрос за призива на Бойко Борисов за освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев, Василев изрази радост, че и Бойко Борисов накрая е видял, че това е абсолютно политическо обвинение, скалъпено срещу Благомир Коцев, и че няма никаква причина той да бъде държан в ареста.

"Ако наистина Борисов е честен в тези си мисли, да беше дошъл снощи на протеста във Варна да ги сподели там. Ако наистина не могат да намерят преписката, ние ще влезем, имаме депутатски карти, ще отидем до деловодството, до инспекторите, които работят, и ще им помогнем да намерят тази преписка, за да може тя незабавно да стигне до съда и той да се произнесе", каза още Василев относно настояването за незабавно освобождаване на Коцев.

По повод посегателството срещу директора на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров, Асен Василев коментира, че не е нормално осмокласници да пребиват шефа на полицията, нито за осмокласниците, нито за шефа на полицията.

По думите му това показва пълен разпад на цялата система на правораздаване в страната.