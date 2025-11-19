Популизмът се разраства: И кметовете на ДПС даряват декемврийска заплата за пенсионерите

И кметовете от ДПС ще дарят 12-та заплата в полза на коледните добавки за пенсионерите, след като вчера лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски и депутатите му направиха това, съобщиха от пресцентъра на партията.

За даряването на кметската декемврийска заплата призова ръководството на сдружението на общините "Толерантност".

Местните управници от ДПС се присъединиха към инициативата на лидера си Делян Пеевски за гарантиране на коледните добавки за българските пенсионери от страна на правителството.

Като свой личен акт на съпричастност всички депутати от ДПС-НОВО НАЧАЛО даряват своята декемврийска заплата за коледните добавки на пенсионерите.