Популизмът се разраства: И кметовете на ДПС даряват декемврийска заплата за пенсионерите

OFFNews 19 ноември 2025 в 07:39 595 2
Лидерът на ДПС Делян Пеевски

Снимка БГНЕС/архив
Снимка БГНЕС/архив

И кметовете от ДПС ще дарят 12-та заплата в полза на коледните добавки за пенсионерите, след като вчера лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски и депутатите му направиха това, съобщиха от пресцентъра на партията. 

За даряването на кметската декемврийска заплата призова ръководството на сдружението на общините "Толерантност".

Местните управници от ДПС се присъединиха към инициативата на лидера си Делян Пеевски за гарантиране на коледните добавки за българските пенсионери от страна на правителството.

Като свой личен акт на съпричастност всички депутати от ДПС-НОВО НАЧАЛО даряват своята декемврийска заплата за коледните добавки на пенсионерите.

    Коментари
    2970

    2

    Джендо Джедев

    19.11 2025 в 09:12

    -0
    +6
    А най-тъпото е, че ще им върже.

    3153

    1

    user4eto

    19.11 2025 в 08:33

    -0
    +8
    Има едно просто решение. Шопара да спре да краде поне за няколко дена. Така ще има не само за коледни надбавки, но ще има за няколко години напред.
     
