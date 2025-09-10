По-близо до служебен премиер: Шефката на КЗП Мария Филипова вече е зам.-омбудсман

Народното събрание избра председателя на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова за зам.-омбудсман на Република България.

Мария Филипова бе номинирана от българската национална асоциация "Активни потребители", а кандидатурата ѝ бе внесена в парламента на 18 август от новоизбрания омбудсман Велислава Делчева. Мандатът ѝ в КЗП още не е изтекъл - тя оглави регулатора по време на служебното правителство на Димитър Главчев едва миналата година.

Заместник-омбудсманът е една от позициите, включени в т.нар. "домова книга" с промени в Конституцията, според която зам.-омбудсманът може да бъде избиран от президента за служебен премиер.

Днес номинацията на Филипова бе подкрепена в пленарната зала на Народното събрание от управляващото мнозинство ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ", заедно с традиционната подкрепа от "ДПС-Ново начало". "Възраждане" отсъстваха от залата по време на дебатите и не участваха в гласуването.

Мария Филипова е завършила право и е работила на няколко ключови позиции в различни институции - младши и старши експерт в на правосъдното министерство, шеф на Държавната комисия по хазарта по времето на скандалите с бизнесмена и вече политик Васил Божков, заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН) и до съвсем скоро - шеф на ключовия регулатор КЗП.

В концепцията си за новия си пост в институцията на омбудсмана Мария Филипова поставя акцент върху чувствителни за правата на човека теми. Тя планира организирането на приемни в малките населени места, както и консултативен съвет с държавни органи. Филипова предлага да се създаде национална телефонна линия, а също и мобилно приложение, с което хората по-лесно да подават жалби. Също така се ангажира с провеждане на информационна кампания, така че гражданите да са наясно с правата си.

Другите кандидати за зам.-омбудсман бяха Деница Димитрова, предложена от "Национална мрежа за децата" и Марина Кисьова де Хеус - предложена от фондация "Екатерина Каравелов". Те обаче не събраха достатъчно точки при представянето си в Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество в парламента.

На изслушването си в ресорната комисия на НС миналата седмица Филипова заяви, че "не разбира от политика". По-рано обаче тя не отхвърли възможността да приеме, ако ѝ бъде предложено от президента да стане служебен премиер.

По време на изслушването от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) подчертаха, че не са чули нищо в подкрепа на моралните качества на Мария Филипова при представянето на кандидатурата ѝ в ресорната комисия на парламента.

Петър Кьосев от ПП-ДБ каза, че няма да подкрепят кандидатурата на Филипова, но че може и да гласува за нея, за да ускори процесът по присъединяването ѝ към "своята" партия - ГЕРБ-СДС.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви, че единственият смисъл на синекурната позиция на зам.-омбудсман, за да може човекът на поста потенциално да бъде избран за служебен премиер. По думите му Филипова е "изнасилена" да заеме поста и че не ѝ е приятно, че е номинирана.

Манол Пейков (ПП-ДБ) заяви, че Филипова напуска една висока държавна позиция, за една по-незначителна, за да стане "поредната капия".