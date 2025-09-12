Петков за делото срещу Коцев: Безобразно! Съдията свърши работата на прокуратурата. Всички свободни - на площада

От прокуратурата бяха като някакви двойкаджии без аргументира, коментира подалият оставка съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков след решението на СГС да остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев.
На излизане от съдебната зала бившият премиер и депутат Петков заяви, че днес и последната му надежда, че живеем в правова държава е била "изгорена":
"Това, което видяхме днес - след толкова силни аргументи на защитата, беше абсолютно неподготвена прокуратура. Абсолютни двойкари, които нямат три аргумента да сложите един върху друг. И съдията - от моя гледна точка, свърши работата на прокуратурата. Това беше безобразно дело, абсолютно съм възмутен."
Тази вечер от 18:30 пред Съдебната палата в София започва протест, организиран от "Правосъдие за всеки" и подкрепен от ПП, в защита на Благомир Коцев.
"Апелирам всички свободни българи да излязат днес на площада, защото това не може да се трае. Когато загубим съдебната система - нямаме правов ред, имаме хаос. Или излизаме на улицата и показваме, че свободните хора са повече, или влизаме в пътя на Грузия и политическите затворници. Това за мен е недопустимо", каза Кирил Петков.
Ето какво пише адв. Петромир Кънчев от "Правосъдие за всеки" в социалните мрежи:
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.