Пеевски увери, че има запаси и хората ще имат гориво

Няма проблеми, има запаси, хората ще имат гориво, увери лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски в кулоарите на парламента. По думите му истерия има само в "Продължаваме промяната-Демократична България".

"Виждам истерията на партията на пуделите и на "Лукойл". Това трябваше да приключи преди 2 години, но тогава лицето "Ники-Мики" (Николай Денков-б.р), за съжаление на България, който беше премиер, каза, че ще си подаде оставката и ще напусне сглобката, ако това се случи", каза Пеевски.

Той коментира поправките на парията му и на ГЕРБ в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които бяха приети от енергийната комисия буквално за 30 секунди.

С тях се назначава особен управител на активите на руската компания "Лукойл" в България, който ще се разпорежда с активите ѝ, включително ще може да ги продава, а собственикът няма да има право на глас и дори да обжалва решенията пред съда.

"Надявам се като влезе особеният представител да се види какви пари са взимали, кой е ходил в офисите на тази компания, возил се е като зелки и картофи отзад. Сигурно могат да се намерят записи там и да се види какво се е случвало, как са извличали парите, как са носени в офиса, който продаде после на някаква странна фирма. Крадците са в стрес", заяви лидерът на "ДПС-Ново начало".