Пеевски призова да се закрие правителственият Авиоотряд

ДПС-Ново начало ще предложи закриването на правителствения Авиоотряд - структура с един самолет и над сто души персонал, за която от бюджета се плащат десетки милиони годишно.

Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на партията. Той допълни, че "решението на министъра на транспорта Гроздан Караджов, правителството да се откаже от скъпия правителствен “Фалкон”, заслужава адмирации". Излишни разходи за лукс и разточителство, несъответстващи на ефективността, и демонстрация, която дразни хората и не приляга на европейските стандарти и практики, коментира Пеевски.

По-рано днес министър Караджов обяви, че възлага на ръководството на Държавния авиационен оператор правителственият "Фалкон" да бъде продаден на търг с явно наддаване.

"Трябва да се сложи край на възможността с парите на данъкоплатците - с правителствения самолет, като премиер Кирил Петков да води на романтична вечеря на брега на Егейско море Лена Бориславова или президентът Румен Радев и съпругата му Десислава да си устройват екзотични воаяжи до далечни дестинации. Този вид държавен туризъм, плащан скъпо и прескъпо от хората, е абсолютно неприемлив и на това трябва да се сложи край", обяви Пеевски.

По думите му "тези милиони трябва незабавно да бъдат пренасочени за осигуряването на летателна техника и персонал за спасяване на живота, здравето и имуществото на хората - въздушни линейки и специализирана летателна техника за гасене на пожари".

Що се отнася до представителните нужди на премиер, президент и председател на НС, за това има вече установени европейски практики и може се намери разумно решение с националния превозвач, коментира още лидерът на ДПС.