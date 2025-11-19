Продават правителствения Фалкон на търг с явно наддаване

Правителственият "Фалкон" да бъде продаден на търг с явно наддаване ще възложи днес министърът на транспорта Гроздан Караджов на ръководството на Държавния авиационен оператор, обяви той в своя фейсбук профил тази сутрин.

Целта е да се постигне максималната възможна цена, обяснява Караджов.

Издръжката на правителствения “Фалкон” 4.4 млн.лв.за 290 часа работа средно годишно според справката, която ми представи вчера ръководството на Държавния авиационен оператор. Това даже не е лукс. Това е разсипия! И цинизъм в днешните трудни времена, когато всеки се чуди откъде да съкрати разходи, за да се намерят пари за по-големи и належащи нужди, пише още министърът.

Само задължителният основен ремонт на правителствения “Фалкон” тази година струва 6.76 млн.лв. Отделно се плаща за специализирано наземно и тренажорно обучение на пилотите и техническия персонал, които се провеждат в ограничен брой центрове в чужбина, обяснява Караджов. Според него няма належаща нужда от поддържането на такава скъпа машина.

Другият правителствен самолет - Airbus A319, е значително по-голям, с повече места и отгоре на това издръжката му струва неколкократно по-малко. Той е не само по-ефективен, но и предостатъчен за представителните ни нужди.

В текста си министър Караджов пише още:

За мен логичната стъпка е да се откажем от скъпия правителствен “Фалкон” и да вложим тези средства в дейности, от които ще има много по-голяма полза - например закупуване и/или модернизация на техника за гасене на горски пожари от въздуха; изграждане на устойчив капацитет за въздушно търсене и спасяване (SAR) на територията на страната; допълнително обучение и подготовка на летателните и спасителните екипажи.



Всяко лято България се изправя пред тежки горски пожари, наводнения и инциденти, при които решаващи са първите минути и наличието на модерна въздушна техника. Животът и здравето на гражданите винаги трябва да са на първо място. И колкото повече възможности за бърза и компетентна реакция имаме, толкова по-голям е шансът да бъдем полезни и ефективни в критични моменти.