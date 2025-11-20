Пеевски подкрепи идеята на ГЕРБ коледните добавки за бедните пенсионери да са 120 лв.

Лидерът на "ДПС-Ново начало" подкрепя напълно предложението на ГЕРБ добавките за пенсионери под прага на бедност да са в размер на 120 лв.

По-рано днес лидера на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че предложението ще бъде обсъдено с коалиционните партньори.

Пеевски изрази благодарност към Борисов за подкрепата му да се закрие правителственият авиоотряд.

"Изключително съм доволен и благодаря на г-н Борисов за закриване на авиоотряда. Парите ще отидат за хеликоптери за гасене на пожари. Много съм доволен и от министъра, браво", каза лидерът на "ДПС-Ново начало" в кулоарите на парламента.

Вчера (19.11) той поиска да се закрие Държавният авиационен оператор (бившият Авиоотряд 28). Инициативата му дойде няколко часа след решението на министъра на транспорта Гроздан Караджов за продажба на търг на правителствения "Фалкон".

Относно призива на президента Румен Радев депутатите да внесат предложението му за референдум за еврото, Пеевски коментира, че Радев няма юридически екип и трябва да прочете какво е решил КС.

"За раферендума чичо Румен (държавният глава) няма юридически екип, много е тежко полиожението. Първо да прочете какво е решил КС, но му е трудно, ние знаем. Той може да види само една мишена и след това да пада надолу от януари", каза Пеевски.

Решението на Конституционния съд е победа на правото над произвола на политическата класа. То е с обратно действие и постановява, че председателят на НС не може да отклонява предложение на овластен от закона субект, каза президентът Румен Радев по повод решението на КС, че Наталия Киселова неправомерно е отклонила обсъждане на референдума за еврото.

Президентът призова депутатите да отидат в деловодството и да внесат предложението му за референдум с въпрос: "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута "евро" през 2026 г.?" в пленарната зала.