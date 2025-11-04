Партията на Доган оплака разрушаването на сарая в Бояна

Алиансът за права и свободи определи разрушаването на бившия сарай на лидера си Ахмед Доган на станалата емблематична столична ул. "Стар Беловодски път" като атака срещу демокрацията в България. АПС нарича случващото се "ново, ужасяващо свидетелство за осъзнато, координирано и целенасочено действие срещу устоите на гражданското общество и срещу принципите, върху които се гради правовата държава".

"Само така може да бъде определено бруталното и демонстративно разрушаване на емблематичната база за обучение на млади кадри на Движението за права и свободи (ДПС) в Бояна – символ, изграден с труда, волята и вярата на поколения български граждани в правото, свободата и демокрацията", посочват на страницата си във фейсбук от АПС.

И допълват, че обектът не е бил просто сграда, а жива институция – сърце на демократичната мисъл и политическата култура на нова България. През последните повече от 22 г. през базата преминали хиляди активисти на ДПС – "хора, които посвещаваха себе си на каузата за защита на човешките права, на местното самоуправление, на участието на гражданите в управлението и на равноправието като основен стълб на държавността".

"Там се изграждаха лидери, възпитаваше се отговорност, отстояваше се достойнството на човека. Там се ковеше моралът на свободния политически процес – мястото, където демокрацията имаше дом. Днес този дом беше изравнен със земята. Брутално. Демонстративно. Безнаказано. Сякаш някой иска да ни върне в онези мрачни времена, когато страхът и беззаконието диктуваха живота на гражданите. Сякаш някой се стреми да покаже, че в България демокрацията е унизима, че законът може да се изопачи, че политическата воля на хиляди може да бъде погазена с един багер и няколко фалшифицирани документа", се казва в позицията.

Без да се назовават имена и институции АПС констатира, че е налице вандалски акт, извършен чрез измама, злоупотреба и подмяна на собственост.

Последователите на идеите за права и свободи са призовани да изпратят своите протестни декларации до Алианса за права и свободи, до основните държавни институции, до медиите, до европейските структури и международните партньори на България.