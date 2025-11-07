Парламентът прие и на второ четене промените, свързани с особения управител в ''Лукойл''

На две четения в едно заседание парламентът разшири функциите на особения търговски управител на обект от критичната инфраструктура в страната с приети промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител на активите на "Лукойл" в България.

Второто четене да бъде в днешното заседание беше по предложение на Станислав Анастасов ("ДПС – Ново начало“), срещу което възразиха от "Възраждане“, тъй като имали свои предложения за отпадане на текстове.

Законопроектът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник“. Вносители са депутати от "ДПС– Ново начало", ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП – Обединена левица".

При първото гласуване текстовете подкрепиха 130 депутати, против бяха 71, двама се въздържаха. "За“ бяха от ГЕРБ-СДС, "ДПС – Ново начало“, "Има такъв народ“, "БСП – Обединена левица“, един депутат от "Алианс за права и свободи“ и четирима нечленуващи в група народни представители. "Против“ бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България“(ПП-ДБ), "Възраждане“, АПС, "Морал, единство, чест“ (МЕЧ). "Величие не участваха в гласуванията.

Наложените санкции над активите на "Лукойл" ОAO реално ще доведат до спиране работата на рафинерия "Нефтохим" в Бургас поради отказ на всички контрагенти да извършват плащания с дружествата, собственост на "Лукойл" ОАО в България, се посочва в мотивите. Ситуацията обективно изисква разширяване на правомощията на особения търговски управител, предвиден в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, тъй като фактическата постановка в момента е много по-различна от хипотезите, допускани при въвеждането на тази фигура. Настоящият законопроект за изменение и допълнение ще позволи особеният търговски управител реално да продължи абсолютно всички операции на рафинерията и другите обекти на "Лукойл“ в България, така че те да работят и след 21 ноември 2025 г., се посочва в аргументите. Немският модел, който вече реално е получил изключение от санкциите, на практика е инкорпориран в този законопроект, отбелязват вносителите.

Според измененията индивидуалните административни актове на министъра на икономиката и индустрията, издавани по реда на този закон, подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, освен предвидените изключения.

Народното събрание отмени разпоредбата в закона, според която особеният търговски управител се назначава за срок от 6 месеца, като този срок може да бъде удължен еднократно за същото време. Отпадна и текстът, според който правомощията на особения търговски управител могат да се осъществяват от няколко лица, но не повече от трима.

По предложение на Станислав Анастасов ("ДПС – Ново начало“) парламентът прие особеният търговски управител да може да прави промени в органите на управление на лицето, опериращо критична инфраструктура, и на лицето, извършващо съхранение, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти, както и да назначава прокурист/прокуристи в неговите дъщерни дружества.

Към досегашните изисквания за назначаването на особения управител се добавят и нови – да не е съпруг на лице, участващо в управлението или в надзорен орган на лице, опериращо критична инфраструктура, както и на лице, извършващо съхраняване, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, и да няма родство с тях по права линия, по съребрена линия – до шеста, а по сватовство – до трета степен. Друго изискване е да не се намира с лицето, опериращо критична инфраструктура, с лицето, извършващо съхраняване, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, в отношения, които пораждат основателно съмнение за неговото безпристрастие.

Предвижда се от датата на назначаване на особения търговски управител от Министерския съвет акционерите, съдружниците и едноличният собственик на капитала на лицето, опериращо критичната инфраструктура, и на лицето, извършващо съхраняване, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, да не могат да упражняват правото на глас или правата си на едноличен собственик на капитала, както и да се разпореждат с акциите или дяловете си в капитала.

От датата на вписване в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел особеният търговски управител упражнява в пълен обем правото на глас на акционерите, съдружниците и едноличния собственик на капитала.

Разпоредителните сделки с акциите или дяловете в капитала се извършват след изготвяне на пазарна оценка. Прехвърлянето се счита за извършено с акта на Министерския съвет за одобряване на купувача и съществените условия на сделката и сключения въз основа на този акт писмен договор между особения търговски управител и приобретателя на акциите или дяловете в капитала.

Парламентът реши в случай, че особеният търговски управител извърши разпоредителна сделка с акциите или дяловете в капитала, получената вследствие на тази сделка цена да се депозира в специална сметка на разпореждане на министъра на финансите в Българска банка за развитие. Министърът на финансите, ако не е налице нормативна пречка за това и след одобрение от МС, разпределя получената цена съобразно вида и размера на прехвърлените права, в срок от шест месеца от постъпване на цената в специалната сметка.

Особеният търговски управител заявява за вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел обстоятелствата, свързани с промяната на съдружниците или едноличния собственик на капитала и/или в управлението на лицето, опериращо критичната инфраструктура и на лицето извършващо съхраняване, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход.

Разпоредителни сделки след назначаване на особения търговски управител от МС, извършени от собствениците на капитала на лицето, опериращо критичната инфраструктура и на лицето извършващо съхраняване, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, са нищожни.

Особеният търговски управител няма право да се разпорежда или да отчуждава имущество на дружеството, по отношение на което осъществява оперативен контрол, освен в рамките на дейността по обикновено управление, гласува парламентът. Той няма да може да поема финансови задължения от името на лицето, опериращо критична инфраструктура, и на лицето, извършващо съхраняване, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, освен в рамките на обикновеното управление и обичайната търговска дейност. Разпореждане или отчуждаване на имущество, или поемане на финансови задължения извън рамките на обикновеното управление и обичайна търговска дейност, се извършват след предварително одобрение от Министерския съвет. Сделките сключени в нарушение на тази разпоредба са нищожни.