НС забрани на Радев да се вози на личния си автомобил

Депутатите забраниха на президента Румен Радев да се вози на личния си автомобил. Това стана с приети на първо четене промени в Закона за НСО.

В зала минаха два от общо трите внесени законопроекта. Единият е на "ДПС - Ново начало", който забранява физически лица да прехвърлят личните си коли на НСО, както и такива да бъдат оборудвани със системи за специален режим на движение. Другият е на Министерски съвет, който задължава НСО да прехвърли колите, които возят държавния

глава, на президентската институция. Преназначени ще бъдат и служителите, които го возят.

Третото предложение беше на Златан Златанов от "Възраждане" и предполагаше НСО вече да не пази депутатите.

Сега има законова възможност при конкретни заплахи за сигурността на народен представител да му бъде назначена охрана от НСО след изрично решение на тричленна комисия, в която влизат началникът на НСО, председателят на ДАНС и главният секретар на МВР.

"През последните години необосновано се използва ресурс на НСО за лидери на партии като Делян Пеевски, Ахмед Доган и Бойко Борисов без реална необходимост от предоставяне на такава охрана. Това е разхищение на публичен ресурс и поражда напрежение в обществото", обясни Златан Златанов.

Предложението му получи подкрепа от 61 депутати от ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ и трима от АПС.

Въпросът кой и как може да вози НСО беше повдигнат от бившия върешен министър, сега депутат от ДПС-Ново Начало Калин Стоянов през лятото, когато той обвини държавния глава, че е отишъл с твърде голям кортеж във Варна и така блокирал града.

Стоянов предложи да отпадне законовата възможност службата да вози администрацията на президента, когато това се налага. Радев публично отвори темата за това, че президентската институция няма собствен автопарк за разлика от останалите институции и в знак на солидарност към служителите си той се отказа и от своя транспорт и тръгна с колата на съпругата си.

Личният му автомобил беше управляван от НСО.