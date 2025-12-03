НС даде съгласие: Бюджет 2026 е оттеглен

Проектобюджетът за 2026 г. е оттеглен. Депутатите одобриха предложението на Министерски съвет за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

За гласуваха всички 201 депутати, нямаше против и въздържали се.

Вчера (02.12) МС оттегли бюджет 2026 г. на неприсъствено заседание на правителството. Със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване. Предстои кабинетът да стартира нова бюджетна процедура.

Решението бе взето след многохилядните протести в София и други градове в страната, които се проведоха в понеделник (01.12). От "Продължаваме промяната-Демократична България" смятат, че за оттегляне на бюджета вече е късно и се обявиха за оставка на правителството и нови избори. Коалицията ще внесе вот на недоверие в петък и организира нов протест следващата седмица.

Преди началото на дебатите в пленарна зала Йордан Иванов от ПП-ДБ поиска министъра на финансите Теменужка Петкова да бъде поканена в Народното събрание и попита къде е тя.

"Къде е Теменужка Петкова? Тя е човекът, който беше отговорен за тази бюджетна процедура, която се провали. Сега се чудите кой да докладва и сте дали на Тошко Йорданов да изчете проекта на решение. Що за унижение е това? Не искам почивка, но обадете се и ако е необходимо, да дойде. Тя дължи отговори", каза Йордан Иванов.

Председателстващият пленарното заседание Костадин Ангелов от ГЕРБ отговори, че Петкова е в Министерството на финансите и "си върши работата". Той обясни, че когато Министерски съвет е вносител, тогава парламентът е длъжен да покани и да изчака представител и член на МС, но случаят е различен, тъй като проектът на решение е внесен от народни предсдтавители.

Дебатите се проведоха в почти празна зала. По-голямата част от управляващото мнозинство не присъстваха по време на разискванията и никой от тях не взе думата от парламентарната трибуна.

По време на дебатите председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев също посочи, че е очаквал да има някой от правителството, който да мотивира защо бюджетът се оттегля, тъй като до вчера "слушахме, че това е най-добрият бюджет, който може да се направи".

Той отчете, че този бюджет е трябвало да се оттегли преди два месеца, когато финансисти, бизнесът и опозицията са казали, че той не е добър.

"Надявам се, че най-накрая сте разбрали, че напук и на инат не може да се управлява и да си подаде оставката, а не да чакате следващия протест идната седмица", каза Василев.

Съпартиецът му Мартин Димитров посочи, че управляващите са тръгнали към курс на крайно левичарство, за който никой не им е дал мандат.

"Вие не можахте да направите истински консултации за този бюджет. Лошото е, че към днешна дата не сте си взели поуките. Сега търсите като ход да замаскирате общественото мнение, да не се усети протеста и следващият бюджет да мине между капките. С козметика няма да стане, вие не предлагате реформи. Вие изчерпахте всеки кредит на обществено доверие. Като не можете, като сте излъгали гражданите, по-добре си признайте, че не можете и подайте оставка. Народът се уплаши от вас и с основание. Уплашиха се за бъдещето си, за доходите си", заяви Димитров.

Според съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов това е най-лошият бюджет от десетилетия насам и това е бил бюджет на разхищението, а управляващите са щели да го прокарат със сила, защото нямат право на мнение спрямо това, което Пеевски им нареди.

"Може би в следващ бюджет ще опитате да скриете касичките на Пеевски по-добре, но пак ще вземете парите от хората и ще ги ядосате. Не си измисляйте, че с министреските си столчета трябва да крепите еврозоната. Тя вече е факт", добави Божанов.

Явор Божанков отбеляза, че това, което е родило общественото недоволство, е самото отношение.

Съветът на управляващата коалиция ГЕРБ-БСП-ИТН се събра вчера в парламента за заседание след мащабните национални протести, на които протестиращи в цялата страна поискаха оставка на управляващите. На брифинг пред журналисти премиерът Росен Желязков обяви, че управляващите са чули протестиращите и пое ангажимент за изготвяне на нов бюджет, но твърдо заяви, че не е време за оставка на кабинета - заради сложния геополитически момент и финалния етап на присъединяване към еврозоната.

Като акценти в новия бюджет Желязков отбеляза: премахване на механизма за автоматично нарастване на работните заплати в публичния сектор; преразглеждане на предложения ръст на данък дивидент и на осигуровките; отпада концесията на тотото и гаранцията на ББР за придобиване на "Лукойл"; преразглеждане на капиталовата програма, вкл. в сферата на отбраната, транспорта; всички средства за общините трябва да бъдат запазени.

Премиерът призна, че правителството е допуснало тактическа грешка да не влезе по-рано в разговори за бюджета с партньорите от тристранката.

Вчера власт, синдикати и работодатели се срещнаха в министерството на финансите. На разговорите не беше обсъдено удъжлаване на бюджета за 2025 г.

Договорено е, че пенсионната вноска няма да се вдигне с 2 процентни пункта от догодина, вероятно и максималният осигурителен доход ще нарасне с по-малко от предвиденото.

В четвъртък работодатели и синдикати ще проведат нова среща, за да отидат на нови разговори в Министерството на финансите в петък.