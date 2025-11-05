Ново мнозинство в НС създаде ''комисия Сорос'' по желание на Пеевски. ГЕРБ се опълчиха

Едно желание на Делян Пеевски се сбъдна, но не с благословията на ГЕРБ. Народното събрание създаде временна комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос, и техните фондации на територията на България.

Въпреки че допреди две седмици лидерът на ГЕРБ каза, че "когато Пеевски го помоли нещо - той го изпълнява", днес партията на Бойко Борисов гласува "против" и "въздържал се". Въпреки това обаче предложението бе прието с друго мнозинство - "за" гласуваха вносителите, "Възраждане", БСП-Обединена левица, ИТН, МЕЧ, "Величие" и независимите депутати. Освен ГЕРБ, съпротива дойде само от ПП-ДБ и АПС на Ахмед Доган.

"ДПС-Ново начало" настоява да се изясни финансирането, осигурено по думите му от въпросните мрежи на Сорос, на български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт.

При представянето на законопроекта депутатът ветеран Йордан Цонев каза, че това е пътят на изчистването на това опасно влиение на мрежата "Отворено общество" е влиянието върху политическия и обществения живот в България. "Създаването на тази комисия ще осветли дейността на тази мрежа за влияние", заяви той.

"Най-голямата вреда обаче беше не толкова в политиката, колкото в обществения и културни живот. Да не говорим и за културата, където един писател го засипват с награди. Това е пътят към изчистване на българския политически и обществен живот", заяви депутатът от ДПС-НН.

По думите му на Цонев в САЩ вече отчитат негативното влияние на фондациите на Сорос. Цитира изказване на американския президент Доналд Тръмп, в което е призовал да се изчисти влиянието им.

"Министерството на правосъдието в САЩ вече е инструктирало няколко прокуратури да изготви планове за разследване против Сорос и фондацията му, включително за палеж, рекет, измами и подкрепа на тероризъм. Ние дължим това разследване на българското общество, институции и граждани", каза още Цонев.

Георги Хрисимиров от "Възраждане" обвини "ДПС-Ново начало" в лицемерие, защото нямало избран в този парламент член на регулаторите, който да не е от "квотата на Сорос".

"Откакто републиканците взеха властта в САЩ правите всякакви опити да им се харесате. Това няма да стане. Тези хора ви санкционираха по "Магнитски". Безспорен факт е, че Сорос е нанесъл големи вреди, но по-големи вреди от вас никой не е нанесъл на България", каза той.

След него обаче Даниел Проданов от "Възраждане" каза, че ще подкрепят предложението, като подчерта, че "Отворено общество" не е единствената такава организация, действаща в България. Проданов призова всички подобни фондации, оказващи въздействие върху българския политически живот, да бъдат разследвани, а не само "Отворено общество", защото "Иво Прокопиев е враг на ДПС-НН". Направи редакционно предложение да се разследва и дейността на фондациите "Конрад Аденауер" и "Америка за България", което не се прие от залата.

Станислав Анастасов (ДПС-НН) отвърна, че темата за фондацията на Сорос е достатъчно важна и не бива да бъде разводнявана.

На финала на разискванията Александър Рашев от ИТН заяви, че ще подкрепят предложението, защото влиянието на Сорос "с користни цели" върху политици, медии и бизнес структури трябва да се разследва.