Нов протест в подкрепа на Благомир Коцев ще се проведе утре във Варна

Протест в подкрепа на варненския кмет Благомир Коцев ще се проведе във вторник (2 септември) от 18:30 часа пред Община Варна.

"Да покажем, че Варна няма да остане безучастна пред произвола на Пеевски и Борисов, които управляват България като средноазиатска диктатура! Варненци са гневни и ще протестират отново срещу политическите им поръчки, умело обслужени от КПК, СГП и СГС!", пишат организаторите на събитието във Фейсбук.

Защитата на Коцев е внесла в прокуратурата искане за пускането му ареста, където той е задържан от 8 юли.

Благомир Коцев и двама общински съветници от "Продължаваме промяната" бяха задържани след сигнал и свидетелски показания на бизнесдамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка.

Нов протест на инициативата "Правосъдие за всеки" под надслов "Отпор срещу диктатурата" ще се проведе на 3 септември от 18:30 часа в София.