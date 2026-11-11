Никакъв анализ, само патетика. Обръщението на Радев след кошмара на ''Тракия''

Задължителните призиви за "уважение към живота" и спазване на дистанция, но никакъв анализ и никакви обявени мерки.

Така можем да обобщим обръщението на Румен Радев в началото на правителственото заседание, ден след верижните катастрофи с 86 автомобила на АМ "Тракия".

В деня на национален траур той призова шофьорите да не залагат живота си на хазарт и да не бързат, като прехвърли фокуса от действията на властите върху личната отговорност на водачите. Радев спести темата за институционалните пропуски, не спомена нито дума за оставки и конкретни мерки.

"Скъпи сънародници, време е да се осъзнаем - всеки от нас можеше да загуби близък човек или сам да загине, смачкан между ламарините на магистралата. Магистралата не е писта. Какъв е смисълът да печелим минути, ако рискуваме да загубим живота си?“, попита премиерът.

Той акцентира, че гледката от видяното е била ужасна и призова шофьорите да спазват безопасна дистанция.

"Мислете за хората, които ви очакват и не залагайте живота си на хазарта на обстоятелствата“, призова Радев. По думите му пътната безопасност започва от личната дисциплина, отговорност и предпазливост.

Радев благодари на лекарите и медицинските работници, на полицаите, пожарникарите, военнослужещите и доброволците за бързите и професионални действия, с които са предотвратили още по-тежки жертви, след което с министрите почетоха паметта на жертвите на катастрофата с едноминутно мълчание преди началото на заседанието.

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