Никакъв анализ, само патетика. Обръщението на Радев след кошмара на ''Тракия''

Задължителните призиви за "уважение към живота" и спазване на дистанция, но никакъв анализ и никакви обявени мерки.
Така можем да обобщим обръщението на Румен Радев в началото на правителственото заседание, ден след верижните катастрофи с 86 автомобила на АМ "Тракия".
В деня на национален траур той призова шофьорите да не залагат живота си на хазарт и да не бързат, като прехвърли фокуса от действията на властите върху личната отговорност на водачите. Радев спести темата за институционалните пропуски, не спомена нито дума за оставки и конкретни мерки.
"Скъпи сънародници, време е да се осъзнаем - всеки от нас можеше да загуби близък човек или сам да загине, смачкан между ламарините на магистралата. Магистралата не е писта. Какъв е смисълът да печелим минути, ако рискуваме да загубим живота си?“, попита премиерът.
Той акцентира, че гледката от видяното е била ужасна и призова шофьорите да спазват безопасна дистанция.
"Мислете за хората, които ви очакват и не залагайте живота си на хазарта на обстоятелствата“, призова Радев. По думите му пътната безопасност започва от личната дисциплина, отговорност и предпазливост.
Радев благодари на лекарите и медицинските работници, на полицаите, пожарникарите, военнослужещите и доброволците за бързите и професионални действия, с които са предотвратили още по-тежки жертви, след което с министрите почетоха паметта на жертвите на катастрофата с едноминутно мълчание преди началото на заседанието.
Еля Изетова
Еля Изетова е завършила журналистика в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Стажувала е в БНТ и Bulgaria on air. Интересите ѝ са насочени към световната политика.
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За анализи трябва акъл. Не става само с ядене.
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Как да вмениш обаче лична култура на шофьора на чуждестранен ТИР бързащ да запълни квота?
Всички е трябвало да намалят до 40-50 като са видели дори намек за по-гъста мъгла.
Е, сега ще караме с друго внимание, като знаем какво стана. Ама подир дъжд качулка.
Искам да чуя от Радев кампания, табла информационни, и обмен на експерти от Австрия и Германия, които карат много по-бързо и през всякакви терени, как предотвратяват такива неща.
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11.11 2026 в 11:06
Столично училище иска онлайн обучение. Няма парно, температурата в стаите е 13 градуса
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