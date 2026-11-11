Никакъв анализ, само патетика. Обръщението на Радев след кошмара на ''Тракия''

Еля Изетова 11 ноември 2026 в 11:02 2394 9
Премиерът Румен Радев

Снимка Скрийншот

Премиерът Румен Радев

Задължителните призиви за "уважение към живота" и спазване на дистанция, но никакъв анализ и никакви обявени мерки.

Така можем да обобщим обръщението на Румен Радев в началото на правителственото заседание, ден след верижните катастрофи с 86 автомобила на АМ "Тракия".

В деня на национален траур той призова шофьорите да не залагат живота си на хазарт и да не бързат, като прехвърли фокуса от действията на властите върху личната отговорност на водачите. Радев спести темата за институционалните пропуски, не спомена нито дума за оставки и конкретни мерки.

"Скъпи сънародници, време е да се осъзнаем - всеки от нас можеше да загуби близък човек или сам да загине, смачкан между ламарините на магистралата. Магистралата не е писта. Какъв е смисълът да печелим минути, ако рискуваме да загубим живота си?“, попита премиерът.

Той акцентира, че гледката от видяното е била ужасна и призова шофьорите да спазват безопасна дистанция.

"Мислете за хората, които ви очакват и не залагайте живота си на хазарта на обстоятелствата“, призова Радев. По думите му пътната безопасност започва от личната дисциплина, отговорност и предпазливост.

Радев благодари на лекарите и медицинските работници, на полицаите, пожарникарите, военнослужещите и доброволците за бързите и професионални действия, с които са предотвратили още по-тежки жертви, след което с министрите почетоха паметта на жертвите на катастрофата с едноминутно мълчание преди началото на заседанието. 

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Еля Изетова

Еля Изетова е завършила журналистика в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Стажувала е в БНТ и Bulgaria on air. Интересите ѝ са насочени към световната политика.

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Коментари
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10609

9

stanimir_13

11.11 2026 в 12:26

-0
+6
Фатмака толкова си може.
За анализи трябва акъл. Не става само с ядене.

17049

8

Танас

11.11 2026 в 12:25

-0
+6
Какво очаквате от сАвецки шапкар? Той цял живот е учен да слуша и да се подчинява на тия над него. А сега той се явява над шапкарите, ама мисъл няма в тая клепоуха глава….

-1338

7

Октим

11.11 2026 в 12:20

-0
+3
..., а министрите му и другите около него “кърпят“ казаното с вечните оправдания!

-200

6

LegendOfZelda

11.11 2026 в 12:18

-16
+0
Злобна, кръвожадна медия )) Най-голямата човешка сган и измет е събрана в тази редакция. Враг #1 на народа. Изроди безпрецедентни!

7000

5

kihote

11.11 2026 в 11:43

-13
+0
Анализът е в 20г. мъдро ръководство на Чекемеджан Велики- Строителят. Към което ръководство, разбира се, съпричастна е тази т.н. медия и всички български граждани.

4723

4

Koel

11.11 2026 в 11:27

-0
+27
Чорапът не го може анализа, той е по аналлиза. Силно таргетиран - на путин.

24373

3

dolivo

11.11 2026 в 11:17

-0
+18
Вместо това гракнаха пак някакви за максималната 140 да намалят, абсолютно нерелевантно в случая.

24373

2

dolivo

11.11 2026 в 11:16

-0
+12
Частично съм съгласен.

Как да вмениш обаче лична култура на шофьора на чуждестранен ТИР бързащ да запълни квота?

Всички е трябвало да намалят до 40-50 като са видели дори намек за по-гъста мъгла.

Е, сега ще караме с друго внимание, като знаем какво стана. Ама подир дъжд качулка.

Искам да чуя от Радев кампания, табла информационни, и обмен на експерти от Австрия и Германия, които карат много по-бързо и през всякакви терени, как предотвратяват такива неща.

2990

1

Джендо Джедев

11.11 2026 в 11:06

-0
+26
Бай Тошо 2.0 е идеален за погребален агент, комсомолски секретар и пазач на паркинг. За друго, обаче, не става.
 
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