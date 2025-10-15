Няма опасност за влизането ни в еврозоната въпреки политическите трусове, каза Любомир Дацов

Няма опасност за влизането ни в еврозоната въпреки политическите трусове, каза финансистът Любомир Дацов, член на фискалния резерв на България, по бТВ.

Имаме 10-15 дни до внасянето на бюджета в Народното събрание. Трябва да са направени преговорите между министерството на финансите и другите министерства и да се сглобява целия документ. В момента нямаме такова послание, а на базата на макроикономическата рамка бизнесът си прави бюджетите за догодина“, обясни още Дацов.

„Боташ“ не е бюджетен разход, а разход на държавно дружество. Когато едно държавно дружество системно е на загуба, прави дълг, докато могат да му дават, ако не - то просто фалира. Няма връзка между парите по „Боташ“ и средствата за младите лекари“, коментира финансистът думи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от изявлението му снощи.

Да се включат тези 700 милиона, от които над 230 сме изплатили, за Боташ, в бюджета – да скача дефицитът! Искат пари младите лекари? Да видят как са заминали с чували за Турция! Да отидат при Радев и да си ги търсят! Милите журналисти наобиколили Радев и го питат за Пазарджик, не за Боташ – там отидоха парите за младите лекари и за учителите!, каза Борисов.