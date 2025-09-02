Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие за линията на бедност за 2026 г., КНСБ е против

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не постигна съгласие за линията на бедност за 2026 г. Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) е против, съобщава БТА.

На заседанието на тристранния съвет бе обсъдено постановление на Министерски съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2026 г. в размер на 764 лева. Новият размер на линията на бедност ще бъде обсъден утре на заседание на Министерския съвет.

Линията на бедност е монетарен показател, който се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на мерки за социална защита, чийто размер се определя ежегодно, се посочва в проекта на постановление.

Заседанието беше открито от вицепремиера и председател на НСТС Томислав Дончев, който отбеляза, че не е постигнато единодушно становище от членовете на комисията по доходи и жизнено равнище.

Социалният министър Борислав Гуцанов посочи, че предложената стойност от 764 лв. съответства на линията на бедност от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”, като националната линия на бедност нараства с 19,7% (126 лв.) спрямо размера ѝ от предходната година и разширява обхвата на социалните помощи.

Той обясни, че новата линия на бедност ще увеличи доходите на над 790 хиляди граждани, които имат трайно увреждания. За тях месечната финансова помощ ще надхвърли 435 лв. С около 45 хиляди души ще се повиши броят на хората, които ще имат право на социално подпомагане и помощи за отопление, като общият им брой ще достигне до около 483 хиляди.

По думите му 4100 деца ще получават по-високи помощи.

"Над 1,4 млн. души в България живеят под новата линия на бедност, което е 21,7% от населението", добави Гуцанов.

Всички организации освен КНСБ подкрепиха единодушно предложения от правителството размер на линията на бедност.

КНСБ настоява за реална защита на уязвимите групи от населението. Според вицепрезидентът на синдиката Тодор Капитанов предлаганата линия на бедност е стъпка напред, но има изоставане от реалните нужди на хората.

"Изчислението единствено на стари статистически данни води до изкривяване на връзката между показателите и актуалната икономическа среда", посочи вицепрезидентът на КНСБ.

Виолета Иванова от КНСБ, която изложи мотивите на синдиката, заяви, че те не подкрепят проекта за линията на бедност и настояват вече трета година за прецизиране на методологията за изчисляването ѝ.