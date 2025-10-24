МС последва примера на Пеевски: Поиска коли да се прехвърлят от НСО към президентството

Правителството последва примера на Делян Пеевски и внесе в деловодството на парламента промени в Закона за Националната служба за охрана, с който предлага служебни коли на службата да се прехвърлят към администрацията на президента.

Законопроектът бе публикуван на сайта на Народното събрание тази сутрин. Да се уредят взаимоотношенията по прехвърляне на движимото имущество (МПС) и щатните бройки, както и правоотношенията със служителите, които са обслужвали администрацията на президента, от НСО към администрацията на президента, със съпътстващите текущи и капиталови разходи, искат от кабинета "Желязков".

Според мотивите им предложението няма да се отрази върху бюджета, тъй като промените ще бъдат компенсирани между двете институции.

В началото на месеца Народното събрание забрани на НСО да вози администрацията на президента под предлог, че това е разхищение на средства.

Сега обаче, след като "ДПС-Ново начало" преди няколко дни внесе подобен законопроект и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов вчера започна да приглася към неговото искане, правителството иска да даде автомобили на президента.

Причината е посрещането на унгарския президент със стара Шкода от страна на президента Румен Радев - и Борисов, и Пеевски критикуваха действията му.

В мотивите на законопроекта от МС заявяват, че след промените от началото на октомври не е уредено транспортното обслужване на администрацията на президента.

"Необходимо е да бъде допълнен Законът за НСО, така че да се уредят взаимоотношенията между двете администрации, както и други въпроси, произтичащи от направената отмяна", пишат от кабинета "Желязков".

Според тях чрез пряк контрол върху транспорта президентската институция ще може "по-ясно да управлява и отчита публично своите разходи".