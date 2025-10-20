Митов пред ''Таймс'': Русия има преки връзки с престъпни структури, вкарващи незаконно мигранти в ЕС

Правителството разполага с доказателства, че Службата за външно разузнаване на Русия има преки връзки с престъпни структури, вкарващи незаконно мигранти в Европейския съюз. Това е заявил вътрешният министър Даниелл Митов в интервю за лондонския в."Таймс".

"Руски шпиони и крайно леви хуманитарни групи работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с нелегални мигранти", казава още Митов.

Поводът за интервюто е предстоящата среща в Лондон в сряда (22.10), на която премиерът Кийр Стармър ще разговаря със свои колеги премиери от Европа, включително България, за по-тясно сътрудничество в борбата за нелегалната имиграция през Западните Балкани.

По думите на Митов руските шпиони помагат на трафикантите на хора да откриват слабости във външните граници на ЕС, включително границата на България с Турция, и казват на мигрантите как да използват системите за убежище на ЕС и Обединеното кралство и да избегнат депортиране. Освен това някои неправителствени организации си сътрудничат с контрабандисти "под идеологически претекст".

Митов посочва още, че нелегалните мигрантски потоци са средство на враждебни режими за дестабилизиране на Европейския съюз и на системите му за социално подпомагане, а освен това чрез радикализирането на отделни лица те ни създават проблеми със сигурността.

Думите на вътрешния министър са коментирани от британския министър на външните работи Ивет Купър.

"Ясно е, че нелегалната миграция към Европа и други места е движена не само от мрежи на организираната престъпност заради печалбите, но и от враждебни държавни фактори, опитващи се да дестабилизират Европа. Тази заплаха е реална, растяща и много сериозна и аз ясно заявих, че се нуждаем от разширяване и засилване на международното сътрудничество, за да се справим заедно", казва тя.

Купът допълни, че ще продължат да подкрепят България и другите им съюзници от НАТО в осигуряването на външните граници на Европа и справянето с всеки различен вид заплаха, "пред която сме изправени от режима на Путин, включително предоставянето на специализирано оборудване, разузнавателна информация и обучение, които ще помогнат на нашите български колеги да защитават границите си и да осуетят тези престъпни операции".

"Таймс" пише още, че според българското правителство някои неправителствени организации сътрудничат с трафикантите "с идеологически претекст".

"България е загрижена и от дейността на някои "неомарксически групи" помагащи на мигранти. Те се опитват да оправдават действията си с философски и идеологически конструкции от типа на "Да пуснем всички бедни хора по света да влязат и да се настанят тук, да има абсолютна свобода на движението, да се премахнат границите" и подобни неща", казва още Митов в интервюто за лондонското издание.

Посочени са и две такива организации - No Name Kitchen и българската Фондация "Мисия Криле".