Мирчев пита шефа на МВР-Пазарджик защо пуснаха заподозрените за купуване на гласове - той му затвори (видео)

Съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев се обади на шефа на МВР-Пазарджик ст. комисар Даниел Бараков, когото гражданското сдружение "БОЕЦ" нарича "Дани Кучето", в опит да получи информация защо заподозрените за купуване на гласове в Пазарджишко бяха пуснати след ареста си.

Във видео, публикувано в социалните мрежи, Мирчев се обажда по телефона на Барков и го пита дали полицията действително е пуснала задържаните този следобед в село Огняново, Пазарджик, поради "липса на данни за извършено престъпление".

"Нещо не Ви чувам, прекъсвате", отвръща Бараков, при което Мирчев обяснява, че е най-вероятно заради лош обхват, тъй като се намира в едно от пазарджишките села.

В този момент Бараков отговаря: "Г-н Мирчев, нали знаете, че не мога да давам аз... Има пресцентър на МВР, към него се обърнете."

Ивайло Мирчев настоява, че няма ясна причина защо двамата мъже с луксозните коли ще бъдат в този квартал и че решението на МВР да ги освободи е смущаващо.

"Моля, обърнете се към пресцентъра, а дали има данни, или няма данни, го решава Районна прокуратура и Окръжна в Пазарджик. Не мога да Ви дам такава информация. Имаме говорител и пресцентър на МВР. В качеството си на народен представител можете да получите информация, но не от мен."

Ивайло Мирчев му отвръща, че МВР вместо да следи за правилата, ги нарушава.

"Винаги ги спазваме. Ако имате някаква информация, обърнете се към пресцентъра, да ви дадат повече яснота по това разследване", каза Даниел Бараков.