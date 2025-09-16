Мирчев: Пеевски живее като в бункер с дегустатори на храната му. Няма как да се грижи за хората

OFFNews 16 септември 2025 в 09:36 1780 1
Ивайло Мирчев

Снимка БГНЕС/архив
Ивайло Мирчев

Пеевски тази сутрин пак се изкара „защитник на народа“ срещу „фалшивите спасители“. Но няма по-голям символ на завладяната държава от самия него, коментира съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. 

По-рано лидерът на ДПС-Ново начало заяви че правителството може да разчита на подкрепа, докато работи за хората, и нападна ПП-ДБ. 

Мирчев отговори на Пеевски: 

Всичко в неговата политическа кариера е задкулисие, зависимости и контрол – върху институции, върху медии, върху държавата. Днес се прави на борец срещу „анархията“ и „соросоиди“, но истината е, че брани именно системата, която държи България в плен – моделът на олигархия, срещу който гражданите се борят от години.
Обръчите му от компромати, зависимости и схеми са живото доказателство за завладяването на съд, прокуратура и регулатори. Тази власт се крепи не на доверие, а на страх и корупция. Именно затова е и нашият вот на недоверие!

Фалшивата загриженост на Пеевски е жалък опит да си пришие образ на човек, който се грижи за хората. А всъщност всички знаят истината: той живее като в бункер, охраняван от армии бодигардове, с дегустатори на храната му. Такъв човек няма как да излезе сред хората, още по-малко да се грижи за тях.

    Коментари
    142

    1

    Октим

    16.09 2025 в 10:25

    -0
    +0
    Все някой и някога ще “пробие“ охраната и дано това стане колкото се може по-бързо!!! А и каквато “мишена“ е свинята от най-малко 10 декара ... няма да е трудно пробива да има успешен изход!
     
