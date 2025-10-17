Мирчев: Очаква ни мека диктатура с водач Пеевски и ДПС-НН в следващите години

"Борисов избра да управлява с Пеевски. (...) Вървим към мека диктатура и това "ДПС-Ново начало" да овладее цялата власт в България."

Това заяви на брифинг в централата на "Да, България" съпредседателят на партията Ивайло Мирчев. По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че няма да се ходи на избори, че правителството ще остане същото и само председателят на парламента Наталия Киселова ще бъде сменена. "Пеевски като му кажа нещо - той се съобразява. Той като ме помоли нещо - аз го изпълнявам", каза пред партийния си актив в централата на ГЕРБ днес Бойко Борисов.

По повод т.нар. "преформатиране" на управляващата коалиция и анонсирания днес от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов предстоящ разговор с "ДПС-Ново начало" за влизане във властта Мирчев заяви:

"Борисов призна, че се познават от 20 години и изпълнява повелите на Пеевски да влезе в подобна коалиция. Заедно с БСП и ИТН, които са изцяло под контрола на Пеевски, ни очаква управление с водач Делян Пеевски и ДПС-НН на страната в следващите години."

Според него отстраняването на шефа на ОДМВР-Пазарджик е само компенсация на факта, че Борисов за пореден път не е успял "да вземе главата" на вътрешния министър Даниел Митов, след като установил, че Митов "обслужва изцяло Делян Пеевски".

"Днес Борисов изрече лъжа - че не сме протегнали ръка, за да влезем в подобно управление. Ние това го направихме и нашите условия ги сложихме на масата още миналата година - Пеевски да бъде вън от институциите и да не се докосва до управлението на страната. Борисов се уплаши, избра да управлява с Пеевски", категоричен е Мирчев.

Той определи БСП като "труп на изкуствено дишане". По думите му те са изцяло под контрола на Пеевски.