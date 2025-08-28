Министър Караджов иска увеличение на глобите за авиокомпании и наземни оператори 10 пъти

Онкоболна жена не е била допусната да лети до Италия с полет от софийското летище "Васил Левски", тъй като според наземните оператори багажът ѝ е надвишавал с 1 см разрешените размери.

За случая разказа Нова тв, жената трябвало да пътува за лечение.

В позиция на летищните власти се твърди, че са опитали да обяснят на жената, че или трябва да заплати допълнително за по-големия багаж, или да тръгне без него. Оттам твърдят още, че тя е отказала и затова не е качена на полета.

Транспортният министър Гроздан Караджов уточни по Нова, че става дума за авиокомпанията Ryanair. Ще внеса поправки в Закона за гражданското въздухоплаване, с които десетократно се вдигат глобите за авиокомпаниите и наземните оператори, каза той.

"Изпратил съм писмо до ресорния еврокомисар, за да стигнем до общо решение в ЕС, което да се превърне в директива, за да се забрани злоупотребата с пътниците. Недопускането на дете на борда на самолет на Ryanair заради надвишен размер на инвалидна количка, всъщност е било неправомерно. Вчера на авиокомпанията беше връчено най-високото наказание от 10 000 лева. В Комисията по транспорт ще влезе предложението ми за 10 пъти по-високи санкции, заяви още министър Караджов.

Ryanair си позволява да безчинства на територията на България, но има такива данни и за всички останали държави. Тя се превръща в сериозен проблем. Правилата на авиокомпаниите преминаха над европейските правила. Специално тази сякаш опитва да изнудва правителствата и да не зачита националните норми. Споменатата компания си е поставила свръхцел - да няма никакви закъснения. Огромна драма е, ако багажът стърчи от калъпа, който те са направили. Политиката на компанията е да дава бонификации както на наземните служители, така и на своя персонал за всеки открит наднормен багаж. Това се превръща в лов на вещици", коментира Караджов.