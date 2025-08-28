Министър Караджов иска увеличение на глобите за авиокомпании и наземни оператори 10 пъти

10 000 лева глоба за Ryanair заради сваленото с инвалидна количка дете, онкоболна не е пусната да пътува заради багаж, надвишаващ с 1 см изискванията

Юлиана Ончева 28 август 2025 в 09:45 595 1
Министър Гроздан Караджов

Снимка БГНЕС/архив
Министър Гроздан Караджов

Онкоболна жена не е била допусната да лети до Италия с полет от софийското летище "Васил Левски", тъй като според наземните оператори багажът ѝ е надвишавал с 1 см разрешените размери.

За случая разказа Нова тв, жената трябвало да пътува за лечение. 

В позиция на летищните власти се твърди, че са опитали да обяснят на жената, че или трябва да заплати допълнително за по-големия багаж, или да тръгне без него. Оттам твърдят още, че тя е отказала и затова не е качена на полета. 

Транспортният министър Гроздан Караджов уточни по Нова, че става дума за авиокомпанията Ryanair. Ще внеса поправки в Закона за гражданското въздухоплаване, с които десетократно се вдигат глобите за авиокомпаниите и наземните оператори, каза той. 

"Изпратил съм писмо до ресорния еврокомисар, за да стигнем до общо решение в ЕС, което да се превърне в директива, за да се забрани злоупотребата с пътниците. Недопускането на дете на борда на самолет на Ryanair заради надвишен размер на инвалидна количка, всъщност е било неправомерно. Вчера на авиокомпанията беше връчено най-високото наказание от 10 000 лева. В Комисията по транспорт ще влезе предложението ми за 10 пъти по-високи санкции, заяви още министър Караджов. 

Ryanair си позволява да безчинства на територията на България, но има такива данни и за всички останали държави. Тя се превръща в сериозен проблем. Правилата на авиокомпаниите преминаха над европейските правила. Специално тази сякаш опитва да изнудва правителствата и да не зачита националните норми. Споменатата компания си е поставила свръхцел - да няма никакви закъснения. Огромна драма е, ако багажът стърчи от калъпа, който те са направили. Политиката на компанията е да дава бонификации както на наземните служители, така и на своя персонал за всеки открит наднормен багаж. Това се превръща в лов на вещици", коментира Караджов. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    21320

    1

    Hihi1981

    28.08 2025 в 10:40

    -0
    +12
    Вместо да се чуди,как да развива Евтините полети.Той ще глобява....Оставка
     
    X

    Проф. Слатински: Катастрофата на Русия е въпрос на време, надявам се да доживея света без нея