Костадинов за предложението на Румен Христов: Ограничаването на президента е лустрация

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов се обяви категорично против идеята на лидера на СДС Румен Христов президентът да не се занимава с политика година и половина или две след края на мандата си.

"Как точно ще ограничиш един човек? Това да не е като с договорите, които забраняват на софтуерните специалисти да говорят какво са работили? Или пък да е от тайните служби? Това е политик. Не може да спреш политика да се занимава с политика. Това се нарича лустрация", каза Костадинов в кулоарите на парламента.

По отношение на кризата с боклука в София, лидерът на "Възраждане" посочи, че "държавата е заложник на няколко мафиотски групи".

"Намираме се в много сериозна криза в София, която не е безпрецедентна, а се повтаря циклично. За пореден път виждаме как българската държава води война с българската столица през българската мафия. Навремето по същия начин тройната коалицията на НДСВ, БСП И ДПС през 2009 г. воюваше с кмета на София Бойко Борисов и тогава в столицата беше създадена изкуствена криза с боклука. Сега Борисов прави същото срещу кмета Терзиев. В тази война страдат само гражданите и гостите на столицата", каза Костадинов.

Той попита кой ще поеме отговорност в тази ситуация и посочи, че трябва да се намери решение за всички общини, а не община за община. Костадинов призова премиерът да предприеме спешни действия, с които да се прекрати "влиянието на мафията в държавата" и кметът на София Васил Терзиев да се обърне към кметове, които са решили проблема с боклука в своите общини.

Костадинов коментира и трагедията в Елените като припомни, че подобен казус е имало и през 2014 г. в Аспарухово, Варна.