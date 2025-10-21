Кметът на Пазарджик се разделя с един от зам.-кметовете си

OFFNews 21 октомври 2025 в 09:40 99 1
Таня Колчакова-Янева

Снимка Архив
Таня Колчакова-Янева

Кметът на Пазарджик Петър Куленски се разделя с един от заместник-кметовете си - Таня Колчакова-Янева.

Тя отговаряше за образованието, културата, младежките дейности и спорта в общината.

Причина за решението не се съобщава, нито по чия инициатива е то.

В кратко изявление кметът Куленски благодари на Колчакова за работата и ѝ пожела успех в бъдещите професионални начинания.

Таня Колчакова-Янева е дъщеря на бившия кмет на Пазарджик от СДС д-р Иван Колчаков - сега анестезиолог в болница "Софиямед".

    PaulPierce

    21.10 2025 в 09:46

    СофияМед е болницата на ДПС
     
