Кметът на Пазарджик се разделя с един от зам.-кметовете си

Кметът на Пазарджик Петър Куленски се разделя с един от заместник-кметовете си - Таня Колчакова-Янева.
Тя отговаряше за образованието, културата, младежките дейности и спорта в общината.
Причина за решението не се съобщава, нито по чия инициатива е то.
В кратко изявление кметът Куленски благодари на Колчакова за работата и ѝ пожела успех в бъдещите професионални начинания.
Таня Колчакова-Янева е дъщеря на бившия кмет на Пазарджик от СДС д-р Иван Колчаков - сега анестезиолог в болница "Софиямед".
21.10 2025 в 09:46
