Кметът на Пазарджик се разделя с един от зам.-кметовете си

Кметът на Пазарджик Петър Куленски се разделя с един от заместник-кметовете си - Таня Колчакова-Янева.

Тя отговаряше за образованието, културата, младежките дейности и спорта в общината.

Причина за решението не се съобщава, нито по чия инициатива е то.

В кратко изявление кметът Куленски благодари на Колчакова за работата и ѝ пожела успех в бъдещите професионални начинания.

Таня Колчакова-Янева е дъщеря на бившия кмет на Пазарджик от СДС д-р Иван Колчаков - сега анестезиолог в болница "Софиямед".