Кметът герой го научихте от мене! Борисов предложи на Терзиев да му реши кризата с боклука

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи на кмета на София Васил Терзиев да внесе в Народното събрание "един лист хартия за извънреден закон, свързан с бедствие, екокатастрофа, каквото иска", който да гласуват, за да си свърши работата с боклука в София.

"Предлагам му на Терзиев да внесе един лист хартия за извънреден закон, свързан с бедствие, екокатастрофа, каквото иска – да му гласуваме. Ще има 66 депутати "за". Ако иска да свърши работа. Днес да го внесе. Мобилизация, национализация, без обществени поръчки, да купи камиони, да назначи хора, каквото иска", заяви Борисов в кулоарите на парламента.

Той заяви, че когато е бил кмет на София, отново е имало криза с боклука, но се справил сам.

"Когато бях кмет, ми затвориха сметището в Суходол, след това Станишев прибра кофите за боклук от София. Аз излязох и се преборих чисто сам. Изобщо няма да се спирам на грешките на Терзиев", каза Борисов и добави, че предусетил криза още когато Борис Бонев и "Спаси София" свалиха доверието си от Терзиев.

По думите на Борисов софиянци не са виновни за игричките, които се играят.

"Терзиев две години вече е кмет, срещу каква мафия се бори сега? Глупости! Кметът герой го научихте от мене", посочи Борисов.

Той не се съгласи с мнението на коалиционния си партньор - лидера на СДС Румен Христов, който предложи президентът да няма право да участва в политика до две години след мандата си.

По думите на Борисов, такива предложения първо трябва да се обсъждат.

Борисов коментира и написаното в "Уолстрийт джърнал", че е разговарял със сина на американския президент Доналд Тръмп-младши по време на посещението му в България през април за газопровода "Балкански поток" и за санкциите по закона "Магнитски", като заяви, че ако е имало нещо да казва, е щял да го каже.

"На частна среща с деца на мои приятели от един неформален обяд не може да излезе нищо. Говорили сме си за това кой какво е правил през времето, в което не сме се виждали. Няма какво да ви разкажа на вас", каза лидерът на ГЕРБ.

На въпрос опитва ли се да помогне на бившия финансов министър Владислав Горанов, санкциониран за корупция по "Магнитски", да излезе от списъка на глобалния закон за корупция, Борисов отговори, че се опитва с всички сили, защото знае, че Горанов не е виновен.