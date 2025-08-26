Киселова: Нормално е да има противоречия между президента и правителството

При споделена отговорност, когато правителството и президентът имат различни политически визии за това как да се развиват в определени сектори, е нормално да има противоречия, коментира председателят на парламента Наталия Киселова в отговор на въпрос за прескачащите искри между двете институции.

Поводът е полемиката за назначаването на главен секретар на МВР и председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Според Киселова всяка от страните си дава сметка, че трябва да отстъпи по определени въпрос, за да може да има постоянно действащи служители.

Тя допълни, че продължилата дълго политическа нестабилност и острото противопоставяне, на което бяхме свидетели през изминалите години, е сред причините хора, изпълняващи функциите, да остават титуляри на постовете си.

Киселова присъства на откриването на Първия европейски шампионат по пожароприложен спорт за мъже и жени в Долна Баня. Според нея събитието е оценка на работата на МВР и на служителите, които се грижат да няма сериозни последици от пожарите.