Кирил Добрев се возил с детето си на гондола, която 40 минути не могли да спрат

Започва есенният сезон, свързан с изключително много панаири, в които се предлагат виенски колела, синджири, гондоли и всевъзможни влакчета, които приличат повече на убийци, отколкото на атракциони. Самият аз съм се возил миналата година на една гондола, която не можаха да спрат и около 40 минути останах на нея с детето.

Това разказа шефът на парламентарната транспортна комисия Кирил Добрев пред БНР по повод готвените промени в законодателството. Последният ужасяващ случай на смърт от атракцион е на малкия Иван, който загуби живота си след скъсване на въжетата на балон. 8-годишното дете почина от тежка гръдна травма след падане в морето край Несебър и предизвика полемика кой носи отговорност и кой проверява атракционите.

"Цялата тази работа е изключително обидна – и за пострадалите семейства, и за държавните органи, които са създали вакуум. Липсва законодателство, липсва контрол, липсва орган, който отговаря за тези неща. Със сигурност има много проверки, които се правят в такъв тип атракции във всички сезони, но това става медийно достояние, когато има фатален инцидент. Тази част е изключително обидна", коментира Добрев.

Той работи заедно с Биляна Иванова по промени в Закона за автомобилните превози, засягащ атракционните туристически влакчета.

По думите на депутата от БСП в момента има „тотална самодейност“.

"Има 144 подвижни единици, които в страната извършват т.нар. атракционен превоз, както и набор инциденти през годините – всяко чудо за три дни. Добрата новина е, че нямаме подобен фатален инцидент. Самият факт, че тези влакчета не подлежат на абсолютно никакъв контрол, на никаква проверка, имаме саморъчно направени вагони, които се дърпат от лек автомобил. Затова сме решили да подредим нещата. Има страхотни безумия – лада „Нива“ тегли 6 вагона“, обясни Добрев.

Според него не може шофьор с любителска книжка да управлява подобен тип влакче, за това вече ще се изисква специална категория.

Предлага се още пътниците да бъдат застраховани, както и да има контрол върху маршрутите. Ще бъдат въведени и административно-наказателни разпоредби.