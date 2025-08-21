Тежка гръдна травма е причинила смъртта на 8-годишното дете в Несебър

Тежка гръдна травма е причинила смъртта на 8-годишното дете, което загина на атракцион в Несебър. Това е установила съдебно-медицинска експертиза, каза за bTV д-р Галина Милева, началник на отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ-Бургас.
Окръжният съд в Бургас гледа днес мярката на тримата задържани. Прокуратурата ще настоява за постоянен арест за обвиняемите.
Очакват се резултатите и от експертизата, която да установи дали атракционът отговаря на нормативните изисквания за ползването му.
Инцидентът стана на Южния плаж в Несебър, когато по време на парасейлинг въжето се къса и детето пада от около 50 метра височина във водата.
Извършени са огледи на мястото, на парашута и на моторницата. Проведени се разпити на свидетели.
Извършена е аутопсия на тялото. Иззета е цялостната документация, свързана със случая.
Майката на загиналото в Несебър дете: Опитах се да се откопча, за да сляза при него. Никой нищо не правеше долу
