Тежка гръдна травма е причинила смъртта на 8-годишното дете в Несебър

OFFNews 21 август 2025 в 09:03 2940 3
Парашут

Снимка GettyImages
Парасейлинг

Тежка гръдна травма е причинила смъртта на 8-годишното дете, което загина на атракцион в Несебър. Това е установила съдебно-медицинска експертиза, каза за bTV д-р Галина Милева, началник на отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ-Бургас.

Окръжният съд в Бургас гледа днес мярката на тримата задържани. Прокуратурата ще настоява за постоянен арест за обвиняемите.

Очакват се резултатите и от експертизата, която да установи дали атракционът отговаря на нормативните изисквания за ползването му.

Инцидентът стана на Южния плаж в Несебър, когато по време на парасейлинг въжето се къса и детето пада от около 50 метра височина във водата.

Извършени са огледи на мястото, на парашута и на моторницата. Проведени се разпити на свидетели.

Извършена е аутопсия на тялото. Иззета е цялостната документация, свързана със случая.

Майката на загиналото в Несебър дете: Опитах се да се откопча, за да сляза при него. Никой нищо не правеше долу

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    405

    3

    Vitorio

    21.08 2025 в 13:43

    -10
    +0
    А майката защо не е задържана?!
    От къде на къде ще зарибява малко дете на адреналин, какъв щеше да стане малкият летец точно след 10 години и каква доза адреналин щеше да му е необходима тогава?
    Щеше да се учи да лети с автомобили и да е участник във войната по пътищата....

    3532

    2

    Деспин Митрев

    21.08 2025 в 10:47

    -0
    +13
    Задължително е да има предупреждение, че съществуват рискове(и за живота), и че някои от тези рискове са непредвидими. За мен, това забавление не е за деца, нито за хора, които не са добри плувци. Аз летя с делта, и плавам с моторница, но на това не смея да се кача - навиваше ме един приятел - не посмях. Загуба на тяга или принудително спиране на моторницата, човека с парашута се приводнява и парашута се спуска отгоре му със сума въжата наоколо. Тогава освобождаване от колани и спасителна риза и гмуркане(опасност от заплитане във въжетата) или издърпване на плата, докато се стигне до дупка, откъдето да дишаш и те виждат - не е за всеки. Като това е банална ситуация, може да е много по-тежка.

    2485

    1

    Stoyancho

    21.08 2025 в 10:17

    -0
    +3
    Нито ние като родители, нито институциите не могат да опазят децата ни. Няма правила и контрол. И тази седмица черната хорника е един дълъг списък от инциденти с деца....
     
    X

    Проливите: Руските руските амбиции към тях и съдбата на България (филм на Камен Невенкин, част I)