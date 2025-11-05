Каналджии, пияни и дрогирани водачи ще плащат чуждия автомобил, с който е извършено престъплението

Правителството одобри промени в Наказателния кодекс, които предвиждат отнемане на превозното средство, използвано при извършване на престъпление , дори когато то не е собственост на виновния. Новите правила ще се прилагат при случаи на каналджийство, шофиране под въздействието на алкохол или наркотици, както и при пътнотранспортни произшествия с причинена смърт или телесна повреда по непредпазливост.

Съгласно измененията, ако извършителят е подпомогнал незаконно пребиваване или преминаване на чужденец през страната, използваното превозно средство ще се отнема в полза на държавата. В случаите, когато колата не е негова, съдът ще може да присъди равностойността ѝ.

По този начин нарушителите ще се третират еднакво, независимо дали са извършили престъплението, използвайки свое или чуждо превозно средство, се посочва в съобщението на министерски съвет.