Какво е инструментът SAFE за отбрана за държавите членки на ЕС и какви са възможностите

153 млрд. евро ще бъдат разпределени наведнъж по програмата SAFE. 19 държави са дали заявка за заем. Има 10-годишен грантов период и максимална продължителност от 45 години.

Това заяви ръководителят на работната група за SEDE Европейската комисия (ЕК) и зам.-директор на дирекцията по отбрана Хералд Ройтерс пред подкомисията на Европейския парламент по сигурност и отбрана (SEDE) днес.

Програмата SAFE - съкратено от Strategic Autonomous Financing for defence, предоставя заеми на държавите членки на ЕС и е един от най-важните инструменти за сигурността в Европа. Вече 19 държави членки са поискали достъп до SAFE, като индикативните средства варират от 46 млн. евро за Дания до 44 млрд. евро за Полша.

Всички инвестиционни планове по програмата трябва да са изготвени до средата на октомври. Европейският парламент (ЕП) следи за прилагането на инструмента SAFE.

Програмата е първият стълб на плана ReArm Europe за готовност до 2030 г. на ЕК, в който се предлага да се мобилизират над 800 млрд. евро под формата на разходи за отбрана.

SAFE бе открита на 19 март и още през май започват първите заявки за участие от държавите членки. Според ЕК това е доказателство за желанието на страните да нравят отбранителни инвестиции.

Освен заемите съществуват и програми за грантове, които са на разположение на държавите членки.

Днес пред евродепутатите в Страсбург Хералд Ройтерс от ЕК обясни, че по програмата SAFE за следващата година може да се сключват национални договори, но впоследствие те трябват да станат общности .

Има възможност държавите членки да обявяват на национално ниво обществена поръчка, но след това обхватът ѝ трябва да бъде разширен, подчертават от ЕК.

ЕК провежда редовни срещи с държавите членки, така че да гарантира спазване на условията на програмата.

През февруари и март ще бъдат изплатени предварителни суми в размер на 15%. До 2030 г. ще се изплащат сумите в рамките на договорите, които ще са основани върху документи за изразходвани средства.

Осем държави членки не получават средства по собствено желание. Швеция, Германия, Люксембург и Нидерландия изявиха желание да участват в програмата SAFE, без да взимат заем.

ЕК е имала работна среща с Украйна на 3 юли и ще участва във всички фази на проекта. Украйна е допустим участник в SAFE, но не може да взема заем - може обаче да участва в обществените поръчки (б.а. т.нар. "датски модел"). Възможно е и да получава средства в рамките на проекти, които се осъществяват на територията на ЕС, обобщи Хералд Ройтерс.

Какво точно ще се финансира през програмата?

Допустимите дейности, финансирани чрез инструмента SAFE ще бъдат разделени на две категории отбранителни продукти:

1) боеприпаси и ракети; артилерийски системи, включително способности за прецизен дълбочинен удар; способности за наземни бойни действия и техните спомагателни системи, включително оборудване за войници и пехотни оръжия; защита на критична инфраструктура; кибернетична среда; военна мобилност, включително мерки за противодействие на мобилността;

2) системи за противовъздушна и противоракетна отбрана; морски повърхностни и подводни способности; безпилотни летателни апарати и системи против безпилотни летателни апарати; стратегически спомагателни способности, като например, но не само, стратегически въздушен транспорт, зареждане във въздуха и системи C4ISTAR, както и космически активи и услуги; защита на космическите активи; изкуствен интелект и електронна война.