Ивайло Мирчев: Вотът на недоверие става все по-актуален, за завладените институции ще е

Това управление вече става опасно за гражданите на България, излизаме на протест на 3 септември и вкарваме вот на недоверие към правителството заради завладените институции.

Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев по БНР.

“Вотът на недоверие става все по-актуален. Ще предложим нашия план за отпор. Ако гражданите не разбират заплахата за техните права от завладяната държава, сега вече ясно разбират, че това е заплаха и за техните интереси, защото животът им става по-труден и по-рисков. На 3 септември организираме протест в София и се надяваме да получим подкрепа”, каза Ивайло Мирчев.

По думите му, предложеният днес от правителството на президента за главен секретар на МВР Мирослав Рашков отново е свързан с Делян Пеевски - чрез Светлозар Лазаров, бивш главен секретар на МВР. И че няма никакви съмнения, че последното, което той ще прави, е да защитава правовия ред и националния интерес. Така МВР, КПК, прокуратурата и регулаторите се подчиняват на един нелегитимен център на власт. Затова вотът на недоверие е за завладените институции. А правителството и парламентарното мнозинство също са изцяло под диктата на Пеевски.

Съпредседателят на “Да, България” изтъкна някои от последните действия на управляващите като пряк удар срещу правата и интересите на гражданите, с които то става опасно за тях. Сред тях са опитът да бъде опоксана държавата чрез продаването и раздаването на тъмно на над 4000 държавни имота, левичарските мерки, които вместо да бранят въвеждането на еврото, помпат инфлацията, тегленето на големи суми държавен дълг, с които се кърпят дупки в бюджета, безводието, наследено от 15 години управление на ГЕРБ.

“В проблема с безводието има по-малко политика и много корупция. От подмяна на тръби се откраднаха много пари. Още през декември депутатът от “Да, България” Свилен Трифонов алармира, че трябва да търсим алтернативни водоизточници в Плевен, но му бе отговорено, че това няма как да стане. А пакетът мерки, който предложихме преди 2 години, едва сега се възприема. Държавната консолидационна компания при кабинета “Борисов-3” изхарчи над половин милиард лева и резултатът е близо до нулата - няма нито един довършен проект. Не е сериозно след като 15 години си бил премиер, да твърдиш, че 4 години не си бил на власт, което пък не е и вярно, защото в повечето от тях си бил ортак с Пеевски. Време е Борисов малко срама да хване”, каза Ивайло Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” коментира и настроенията сред украинците, за които има преки впечатления от участието си в Националната молитвена закуска в понеделник в Киев. Според него, въпреки че социологическите проучвания отчитат умора и желание за слагане край на войната, украинците знаят, че временен мир не може да има, защото добре помнят какво стана през 2014 година със завладяването на Крим. И особено военните сред тях са твърдо решени да си свършат работата сега.

По думите му, част от колебливостта на Европа е заради колебливостта на САЩ, които не пращат вече почти нищо на Украйна, затова на бойното поле има паритет. Но е време Европа да вземе нещата в свои ръце, да помогне с оръжия и боеприпаси и да даде категорични гаранции за сигурността на Украйна. “Дори с малка част от бюджета на Европа да бъде подпомогната Украйна, тя ще се справи - това беше общото мнение на молитвената закуска”, каза Ивайло Мирчев.

Мирчев добави, че въпреки че Европа няма достатъчно боеприпаси за комплексите “Пейтриът”, за да защитава небето на Украйна, поради което е нужна подкрепата на САЩ, то тя има доста нападателни системи, алтернативни на американските. Украйна обаче е отговорила на европейската плахост, като тези дни показа собствен прототип на ракета “Фламинго” с обсег 3000 км. А до момента САЩ са дарили 30 танка на Украйна, въпреки че в складовете си имат 12 000. “Половината да бяха дали, войната щеше да приключи. САЩ и Западът дават толкова, колкото Украйна да оцелява. Европа трябва да си влезе в ролята, Украйна да си възвърне голяма част от териториите, да сключи мир и да стане част от ЕС и НАТО”, смята Ивайло Мирчев.