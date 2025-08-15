И четвъртият кандидат за член на КПК е допуснат за изслушване

Четвъртият кандидат за Антикорупционната комисия също е допуснат за изслушване.
На 11 август номинационната комисия, която трябва да прегледа документите и да оцени кандидатите за Комисията за противодействие на корупцията (КПК), допусна трима от четиримата от тях до изслушване. Четвъртият кандидат - адвокат Аделина Натина трябваше да отстрани непълноти в документите си в срок от три дни.
Останалите трима кандидати са юристът Мария Даскалова, Петър Коев и Стоян Петков, които са служители в Комисията за противодействие на корупцията.
Днес (15.08) приключи третото заседание на номинационната комисия за избор на членове на КПК. В дневния ред беше заложено преглед на документи на Аделина Зигулова, а именно декларация за имущество и интереси - Част II Интереси и декларация-съгласие за проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Кандидатът беше допуснат за изслушване. Бяха отправени и покани за изслушване към всеки един от кандидатите. Изслушването ще се проведе на 22.08 петък от 10:30 ч. Обсъдена беше и методиката за оценка на кандидатите.
Тя е изготвена въз основа на профил за длъжността член на КПК и ще помогне да се оценят трите критерия, за които всеки член на комисията трябва да постави оценка от 1 до 10. Първите - морални, нравствени и професионални качества, вторите - специфична подготовка, третите - концепцията на кандидата.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Божанков: Отделих твърде много време на едните копейки, а Величие ги пропуснах. Ще се реванширам
Борисов: Има много добър синхрон между Радев, ПП и ДПС - Ново начало, бранят рушащи се държавни имоти
Новаторство и лукс в таксиметровия превоз
Водачът, причинил тежката катастрофа в София, е с книжка от две седмици. Има 6 фиша за леки нарушения