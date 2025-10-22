ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за председател на Народното събрание

Ружа Райчева 22 октомври 2025 в 12:52 2479 4
Рая Назарян, председател на 50-ото НС

Снимка БГНЕС/Антон Станков
Рая Назарян

Парламентарната група на ГЕРБ ще предложи Рая Назарян да замести доц. Наталия Киселова от БСП на председателското място в 51-ото Народно събрание.

Това съобщи в кулоарите на парламента тази сутрин лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който на два пъти се ядоса на журналистически въпроси за "ДПС-Ново начало", тръгна си и после пак се върна да говори.

"За нас е задължителна ротацията на председателя на парламента. На една година трите партии ще се ротират (б.а. ГЕРБ, БСП и ИТН). Ние ще посочим същия човек, както преди - Рая Назарян. Тя събираше най-много подкрепа", заяви той.

От думите му стана ясно, че ГЕРБ ще настоява да "има поглед" във всички министерства, контролирани от БСП и ИТН, както и обратното. Структурите на ГЕРБ из страната много се вълнуват какво се прави по ведомствата, каза Борисов.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    510

    4

    sandman

    22.10 2025 в 13:32

    -0
    +0
    Подготвя се за избори Тиквата тоест.

    510

    3

    sandman

    22.10 2025 в 13:32

    -0
    +0
    ГЕП - Ново Начало с Миризливи Гащи

    142

    2

    Октим

    22.10 2025 в 13:30

    -1
    +0
    Само едно малко по-симпатично личице от това на гнусния комунистически крокозъбел!

    2485

    1

    Stoyancho

    22.10 2025 в 12:58

    -0
    +0
    Тя нали беше вече...

     
