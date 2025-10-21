Първият ремонт на коалицията: Нашамариха БСП - председателите на НС ще се ротират

ГЕРБ и "Има такъв народ" са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание по време на днешния съвет за съвместно управление.

Това е станало "в името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията", заявяват от пресцентъра на партията на Бойко Борисов.

Същевременно обаче в Съвета за съвместно управление (ССУ) днес участва и представител на "ДПС-Ново начало" на Делян Пеевски. Заседанието на ССУ продължи много часове и започна още в 8 сутринта.

"Стартираха и конструктивните разговори между партньорите за Бюджет 2026. Разговорите по двете теми продължават и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на Народното събрание", става ясно още от прессъобщението.

Оставката на доц. Наталия Киселова, която е председател на 51-ото Народно събрание, бе поискана от Бойко Борисов по време на гневен извънреден брифинг в централа на ГЕРБ преди седмица.

Тогава той се закани, че ще поиска преформатиране на управлението и смяна на Киселова като председател на парламента. "Преформатиране" извън смяната на Киселова обаче няма да се състои, защото на втори извънреден брифинг миналата седмица Борисов обяви, че смяна на министри няма да има и поиска от БСП и ИТН да понесат отговорността за участието на "ДПС-Ново начало" в управляващото мнозинство в парламента наравно с мандатоносителя ГЕРБ.