ДПС-Ново начало ''разрешава'' на Радев да се откаже от личната си охрана от НСО

Парламентарната група на "ДПС-Ново начало" "разрешава" на президента Румен Радев да се откаже от личната си охрана от НСО, пише в прессъобщение на партията.

"ДПС-Ново начало" заявяват, че това може да се случи с промяна в закона за Националната служба за охрана (НСО), с която се дава възможност охраняемите лица - председател на парламента, президент и премиер да се откажат от личната си охрана.

Законопроектът за промени в закона за НСО е бил внесен днес в деловодството Народното събрание, става ясно от прессъобщението.