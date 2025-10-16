ДПС-Ново начало ''разрешава'' на Радев да се откаже от личната си охрана от НСО

Партията на Пеевски внесе законопроект за съответните промени в закона

OFFNews 16 октомври 2025 в 12:05 339 1
Делян Пеевски в парламента

Снимка БГНЕС/Антон Станков
Велислава Кръстева и Делян Пеевски в парламента

Парламентарната група на "ДПС-Ново начало" "разрешава" на президента Румен Радев да се откаже от личната си охрана от НСО, пише в прессъобщение на партията. 

"ДПС-Ново начало" заявяват, че това може да се случи с промяна в закона за Националната служба за охрана (НСО), с която се дава възможност охраняемите лица - председател на парламента, президент и премиер да се откажат от личната си охрана.

Законопроектът за промени в закона за НСО е бил внесен днес в деловодството Народното събрание, става ясно от прессъобщението.

"Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но законът не му позволява. Промяната предвижда възможността за личен акт на отказ, с декларация пред началника на НСО. 

Заедно с това, Румен Радев е редно да престане да използва всички ресурси на президентската институция за изграждането на личния си политически проект, а мъжки да подаде оставка от поста и да се заеме с партията си, заедно със семейството си и съветниците си милионери.

Недопустимо и неморално е администрацията на президентската институция да се ползва като терен за реализацията на лични амбиции, нито професионалната НСО е допустимо да бъде превръщана в лична прислуга на самозабравил се егоцентрик", пишат от пресцентъра на ДПС-НН.

    142

    1

    Октим

    16.10 2025 в 12:31

    -0
    +0
    Време е вече за истински и много по-яки протести и други крайности от тези през 2013 г. срещу глигана-свиня, тъй като има опасност вече това животно да “нагълта“ целия Балкански полуостров, а не само България!
     
