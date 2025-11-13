Депутатите на ''Величие'' вече няма да влизат в пленарната зала на Народното събрание

Ще изпълним нашата уговорка с избирателите и няма да стоим в парламента, каза Ивелин Михайлов

Ружа Райчева 13 ноември 2025 в 15:05 16264 5
Парламентарната група на ''Величие''

Снимка Фейсбук/Партия Величие
Парламентарната група на "Величие"

"Нашето присъствие в залата става излишно. Стоейки вътре и гласувайки по какъвто и да е начин, ние придаваме официалност на един мафиотски парламент. Поради тази причина избираме да не стоим вътре в залата на Народното събрание."

Това заяви лидерът на парламентарната група на "Величие" Ивелин Михайлов. Във видеоизявление, записано на трибуната за брифинги в НС, Михайлов обяснява защо парламентарната му група не е в залата днес. По думите му "Величие" отказва да "легитимира едно нелегитимно управление, което само гледа да излъже българския народ".

"Не се отказваме от нашите функции като народни представители - напротив. Ще работим систематично като опозиция. (...) Чудят се защо опозицията не върши работата си. Ролята на опозицията е да направи това управление по-хуманно. Хората се чудят какво им става на всички, когато влязат в НС и всичките стават еднакви. Истината е, че всички тези хора са проекти", заяви Ивелин Михайлов. 

Според него вътре в парламента тече цирк, който имитира процес между управляващите и опозиция. 

Твърди, че вчера говорил с "човек, приближен до ГЕРБ", от когото разбрал, че Бойко Борисов щял да прати човек да преговаря с Русия. Направи връзка с това, че "Възраждане" изпраща своя делегация в Русия.

"Виждаме договорка между МЕЧ и "Възраждане". Успяхме да ги обединим, действат в синхрон в момента", заяви Ивелин Михайлов по повод обвиненията на МЕЧ, че техен депутат е фалшифицирал подписи и подправял декларации за участие в парламентарни избори.

Вчера лидерът на МЕЧ Радостин Василев от парламентарната трибуна пусна запис, в който се предполага, че депутатката на "Величие" Стилиана Бобчева казва на друг кандидат-депутат на партията как ще "изимитира Мимето" (б.а. Мария Илиева), като се подпише вместо нея няколко пъти.

Ивелин Михайлов каза, че единственият начин "Величие" да станат "приемливи за управляващите, е да влязат в съглашение с тях":

"Това нещо не е договорката, която имаме с нашите избиратели - имаме обещание да се бием с тези хора, не да отиваме и да им клякаме. Затова ще изпълним нашата уговорка с избирателите и няма да стоим в парламента."

Прави впечатление, че на своеобразния брифинг на "Величие" отсъстваше именно обвинената във фалшифициране на подписи Стилиана Бобчева.

Тя отсъства и от груповата снимка на ПГ на "Величие" заедно с парламентарните си сътрудници, в която цитират "Алиса в страната на чудесата" на Луис Карол:

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Коментари
    1520

    5

    nms

    14.11 2025 в 17:48

    -0
    +0
    В такъв случай и заплати и бонуси няма да взимате, или това се отнася само за плебса

    440

    4

    4I4ATA

    13.11 2025 в 23:02

    -0
    +3
    Ахаххахах 3-те малки руски партийки помияри се захапаха, браво, да се махат, че и без това са ненужни!

    5012

    3

    Калпазан

    13.11 2025 в 19:57

    -0
    +9
    Миличко, избран си за да бъдеш в парламентзда работиш Ако не щеш, махай се!

    42

    2

    Октим

    13.11 2025 в 19:02

    -0
    +10
    Няма да е лошо всички ру卐ки изтривалки да напуснат НС и изобщо София и никога повече да не идват най-вече с политически намерения!

    3146

    1

    1215

    13.11 2025 в 15:34

    -0
    +11
    Направо по селата, кой от къде е .
     
