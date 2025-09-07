Денков: Ще е глупост, ако до месец опозицията представи кандидата си за президент

Според съпредседателя на ПГ на ПП-ДБ Николай Денков ще е "изключителна глупост", ако до месец-два опозицията представи кандидата си за президент. Бившият премиер смята, че при нови парламентарни избори резултатът ще се промени, ако отидат повече хора да гласуват.

"Разбра се, че ще има нови резултати, можачите няма да оправят България. Мантрата "нищо няма да се промени след нови избори" е да се обезсърчат хората. Ако хората отидат да гладуват, ще има промени", каза пред БНР академик Денков.

По отношение на кандидата за президент, Денков посочи, че това, което трябва да продължат, е да обсъждат как ще излъчат този кандидат – има различни варианти. По думите му той трябва да се появи и в подходящ момент, а това е след доста месеци.

Бившият премиер е категоричен, че ПП-ДБ няма да бъде заедно с ГЕРБ и Бойко Борисов, защото "с ГЕРБ и поведението на Борисов няма нищо общо да правим заедно".

"Борисов имаше шанс да скъса с Пеевски, а сега работи за собственото си оцеляване", каза Денков.

В петък (05.09) лидерът на ГЕРБ заяви, че трябва да има единен кандидат на демократичната общност за предстоящия догодина президентски вот.

Николай Денков посочи, че "в цялата държава ври и кипи, това че не се вижда на протестите е, защото е било август".

"А ври и кипи, защото хората видяха, че "можачите" могат само 3 неща. Първото е да правят схеми, за да откраднат парите, второто е да назначат хора, за да прикриват схемите, това става и в регулаторите, и в правосъдната система. И трето - непрекъснато да лъжат, за да прикрият първите две неща. Толкова много случки илюстрират това, което казвам, че няма как с лъжи да бъде скрито", обясни ситуацията съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ.

Той разказа, че пътува много из страната и "там бизнесът е стресиран и ужасен, от това, което се задава, от това, че всеки може да бъде натиснат, след като им беше направено показно с няколко политици".

"Хората разбират какво се случва, но друг е въпросът, че в средата на лятото е по-трудно да събереш хора. Но трябваше да се види каква енергия имаше на протестите."

Според него "много пъти през последните 2 месеца не се спазва законът", трябвало прокуратурата веднага да изпрати мярката за неотклонение към съда. А в единия случай е задържана 2 седмици, за другия седмица.

"В нарушение на закона е да се гледа мярката на Коцев в София", даде за пример той. "Отговорността за спазване на закона носи държавата. Виждаме избирателно правосъдие, чадъри на хора от властта и над контрабандистите, които се предупреждават да избягат – фабриката в Пловдив, или пък ги пускат веднага, след като ги задържат, въпреки че са легендарни имена от 20-те години в контрабандата. А се задържат невинни хора да дадат показания", каза още бившият премиер.

За КПК той е категоричен, че няма как да е политическа независима антикорупционна комисия.

"Всеки закон, ако се сложат хора, които не го спазват, няма как да вините тези, които са направили закона, а тези които са сложили тези лица. А тези хора са Борисов и Пеевски."

Акад. Денков коментира, че от ПП-ДБ са предложили топексперти за регулатори и комисии, но щом се направила номинационна комисия за КПК, значи "мачът е свирен":

"Проблемът е, че Пеевски и Борисов правят всичко възможно много години да няма политически независими разследващи органи. Това е проблемът на Българя и този проблем е "можачите" какво могат да правят - да крадат пари и да прикриват своята схема."

Той отрича като грешка на ПП-ДБ "изчистения образ на Пеевски", както и промяната на Конституцията, конкретно "домовата книга" за избор на премиер.

"Ясно да кажем, направихме грешки, но не са това. Грешката да да се отнеме от самозабравила се президентска институция, да прави каквото си иска чрез служебни кабинети, не е грешка. Говорихме много и за "Боташ", оправда се акад. Николай Денков и потвърди, че ПП-ДБ имат фиксация не само върху Делян Пеевски, а върху всеки, който не спазва правилата.

За вота на недоверие бившият премиер каза, че са имали разговори с МЕЧ и текстът е съгласуван.