Даниел Вълчев: Борисов е самороден талант - едновременно наводнения и безводие, а той няма нищо общо

Борисов беше изправен пред изпитание и той ни представи малък етюд, коментира бившият образователен министър и декан на Юридическия факултет в Софийския университет проф. Даниел Вълчев по бТВ.

За пореден път доказа, че той е самороден талант в политиката и комуникацията. За мен няма съмнение, че г-н Борисов е откровен в 2 неща. Първо, той вижда, че това правителство не му носи позитиви. Второ, той вижда, че част от вота се измества към друга политическа сила.Да допуснеш едновременно да има и наводнение, и безводие – трябва да се изучава някъде. И накрая да обясниш, че нямаш нищо общо, въпреки че си от 15 години в управлението. До преди няколко месеца „Продължаваме промяната“ и ГЕРБ бяха в една коалиция, уж първите имаха министър-председател, но нямаха повече власт. Същото е и в момента – това правителство съществува благодарение на г-н Пеевски, допълни Вълчев.

Юристът коментира и останалите партии в коалицията БСП и ИТН. Според него малките партии в парламента винаги са осъдени да бъдат или опозиция, или „да се дадат“ на по-големите.

По отношение на казуса с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Вълчев обясни:

„Това, че се замърсява публичното пространство с всякакви причудливи твърдения не бива да ни заблуждава. Изводът е еднозначен, той е в нарушение на закона – той беше и.ф. до 21 юли, 6 месеца. Но Конституционният съд правилно е решил, че не може да няма инспекторат към ВСС, дори и те да са с изтекъл мандат и в нарушение – докато не се избере нов състав, те стоят“.

По думите му едва след избор на нов ВСС казусът ще бъде разрешен.