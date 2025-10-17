''Дали с Борисов, или без Борисов, Пеевски се връща. Ще трябва да си изпием чашата до дъното''

Дали с Борисов, или без Борисов, Пеевски се връща, Пеевски идва, заяви в интервю за БНР бившият енергиен министър от БСП Румен Овчаров.

В националния ефир Овчаров коментира, че текат два паралелни процеса, като единият продължава вече няколко години - "процесът по изпирането на ГЕРБ и Бойко Борисов и на ДПС и главно на Делян Пеевски".

"Този процес има още известно време, за да завърши и Делян Пеевски да ни се яви вече пред очите на всички изпран, в бяло и готов да поеме управлението на държавата. Паралелно с това се случва нещо, което досега се е случвало няколко пъти във всички структури, в които е бил замесен Пеевски", заяви той.

Според него ГЕРБ няма идеология. "Това е клиентелистка партия", констатира Овчаров и добави, че до голяма степен всички партии са станали клиентелистки.

"Очевидно клиентелата се пренасочва към другата клиентелистка партия и към новия раздавач на порциите - към "Новото начало" и към Делян Пеевски", каза той относно изборите в Пазарджик.



Според него е прекалено унизително поражението на Борисов в Пазарджик. Не вярвам на дългосрочните многоходови политически комбинации в България, каза бившият депутат.

"Политическите комбинации са максимум двуходови, като вторият ход е предателство. Борисов реално е бесен".

Той отбеляза слуховете, че идеята е Борисов да се върне като министър-председател. Според него обаче това ще бъде неговата "Лебедова песен":

"Последната стъпка в изпирането на Пеевски и в приключването на схемата. Борисов вече не може да си върне клиентелата. Той остави държавата в ръцете на Пеевски не само за тези месеци по време на управлението, Пеевски си влиза в местните структури, кметовете. И Карлос Насар закараха - представяте ли си, каква държава сме. Унизиха трикратен световен шампион".

Румен Овчаров определи собствената си партия БСП като най-безобидна. По думите му каквото и да се каже, партията ще го премълчи и ще си подвият опашките:

"Нямат друг шанс, освен да стоят във властта. БСП в момента - елитът на партията е седнал на масичката пред празните панички. Тогава бяха празни и чакаха да влязат в правителството, за да им напълнят паничките - синдромът на празните панички. Вече наближава вторият етап от този синдром - когато тези, които стоят на масата, започват да се оглеждат и да забелязват, че едни панички са по-пълни, други са по-празни, а трети са съвсем празни. След няколко месеца ще дойде и третият етап - недоволството на гладните. Този етап още не е дошъл".

Овчаров не изключи възможността Пеевски да е следващият премиер:

"Трябва да сме готови. Ще трябва да си изпием чашата до дъното".

По думите му това може да прелее чашата на народното недоволство, но няма да е веднага. В тази връзка той не вижда предпоставки за голямо социално напрежение. Съдебната система може да спре Пеевски по пътя му към реалната изпълнителна власт, но тя е в ръцете му, коментира Овчаров.

Той е на мнение, че президентът е част от групата Борисов - Пеевски - Радев: "Неговите приказки нямат нищо общо с реалните му действия. Президентът е удобен и на двамата. Те просто си играят един с друг и си поддържат реномето."

Избрахме го като алтернатива на ГЕРБ, напомни Румен Овчаров и изрази разочарование:

"Разочарован съм от това, че той лиши реално алтернативата в България от всякаква възможност за реализация. Той направи всичко възможно, за да убие алтернативата, а тя беше БСП".

'Бившият енергиен министър коментира също, че "има много апетити към Лукойл":